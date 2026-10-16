Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Há 5 meses sem perder em casa, Bahia encara o Flamengo pelo G-4

Sem perder na Arena Fonte Nova desde maio, o Bahia recebe o Flamengo pela 31ª rodada da Série A

Téo Mazzoni
Por
Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova e tenta manter a invencibilidade em casa para se aproximar do G-4
Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova e tenta manter a invencibilidade em casa para se aproximar do G-4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De olho em uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia recebe o Flamengo neste domingo, 18, às 18h30, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vive uma sequência positiva.

Bahia não perde em casa há cinco meses e vem de três triunfos seguidos

A última derrota do Bahia diante de sua torcida na Arena Fonte Nova ocorreu há cinco meses, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, no dia 9 de maio.

Desde então, o Esquadrão disputou oito partidas no estádio, com três empates e cinco triunfos. Entre as vitórias, três foram conquistadas de forma consecutiva, contra Internacional, Remo e Mirassol.

A boa fase na Arena Fonte Nova, contudo, não se reflete na classificação dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Bahia ocupa apenas a nona posição no ranking das equipes com melhor desempenho em casa.

Ao todo, o Tricolor de Aço disputou 15 partidas na Arena Fonte Nova, com sete vitórias, seis empates e duas derrotas. Dos 49 pontos conquistados no Brasileirão, 27 foram somados diante da torcida tricolor, o equivalente a aproximadamente 55,1% da pontuação total da equipe na competição.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COINCIDÊNCIA

Irmãos carrascos da dupla BaVi são escalados para apitar jogos na mesma rodada
Irmãos carrascos da dupla BaVi são escalados para apitar jogos na mesma rodada imagem

BRASILEIRÃO 2026

Marco Moreno elogia o Flamengo e projeta duelo contra o Bahia na Fonte Nova
Marco Moreno elogia o Flamengo e projeta duelo contra o Bahia na Fonte Nova imagem

BRASILEIRÃO 2026

Jogador do Flamengo é liberado para pegar o Bahia após decisão do STJD
Jogador do Flamengo é liberado para pegar o Bahia após decisão do STJD imagem

Flamengo chega com desfalques e dividido entre Brasileirão e Libertadores

Além de contar com a força da Arena Fonte Nova, o Bahia terá pela frente um Flamengo com desfalques importantes e envolvido na disputa da semifinal da Copa Libertadores.

Para a partida, a equipe carioca não poderá contar com dois jogadores importantes: Giorgian De Arrascaeta e Danilo. Além disso, o Flamengo divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e o confronto decisivo pela competição continental.

O jogo de ida da semifinal contra o Estudiantes foi disputado nesta quinta-feira, 15, e terminou empatado sem gols. A partida de volta está marcada para o dia 22, na próxima semana.

Entre os dois compromissos pela Libertadores, o time carioca enfrenta o Esquadrão neste domingo, 18, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Bahia ocupa o quinto lugar e busca entrar no G-4

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 49 pontos. Após vencer o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, quarto colocado, que soma 51 pontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia flamengo

Relacionadas

Mais lidas