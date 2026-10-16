Há 5 meses sem perder em casa, Bahia encara o Flamengo pelo G-4

De olho em uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia recebe o Flamengo neste domingo, 18, às 18h30, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vive uma sequência positiva.

Bahia não perde em casa há cinco meses e vem de três triunfos seguidos

A última derrota do Bahia diante de sua torcida na Arena Fonte Nova ocorreu há cinco meses, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, no dia 9 de maio.



Desde então, o Esquadrão disputou oito partidas no estádio, com três empates e cinco triunfos. Entre as vitórias, três foram conquistadas de forma consecutiva, contra Internacional, Remo e Mirassol.



A boa fase na Arena Fonte Nova, contudo, não se reflete na classificação dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Bahia ocupa apenas a nona posição no ranking das equipes com melhor desempenho em casa.



Ao todo, o Tricolor de Aço disputou 15 partidas na Arena Fonte Nova, com sete vitórias, seis empates e duas derrotas. Dos 49 pontos conquistados no Brasileirão, 27 foram somados diante da torcida tricolor, o equivalente a aproximadamente 55,1% da pontuação total da equipe na competição.





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Flamengo chega com desfalques e dividido entre Brasileirão e Libertadores

Além de contar com a força da Arena Fonte Nova, o Bahia terá pela frente um Flamengo com desfalques importantes e envolvido na disputa da semifinal da Copa Libertadores.



Para a partida, a equipe carioca não poderá contar com dois jogadores importantes: Giorgian De Arrascaeta e Danilo. Além disso, o Flamengo divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e o confronto decisivo pela competição continental.



O jogo de ida da semifinal contra o Estudiantes foi disputado nesta quinta-feira, 15, e terminou empatado sem gols. A partida de volta está marcada para o dia 22, na próxima semana.



Entre os dois compromissos pela Libertadores, o time carioca enfrenta o Esquadrão neste domingo, 18, pela 31ª rodada do Brasileirão.



Bahia ocupa o quinto lugar e busca entrar no G-4

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 49 pontos. Após vencer o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, quarto colocado, que soma 51 pontos.