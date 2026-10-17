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TOUR NA FONTE

Taças históricas do Bahia estarão expostas antes de duelo com o Fla

Projeto Museu do Bahia em Movimento terá exposição no Lounge da Arena Fonte Nova

Redação
Por Redação
Museu itinerante do Bahia levará taças históricas e conteúdos sobre a trajetória tricolor à Arena Fonte Nova neste domingo
Museu itinerante do Bahia levará taças históricas e conteúdos sobre a trajetória tricolor à Arena Fonte Nova neste domingo - Foto: Divulgação / EC Bahia

A torcida do Esporte Clube Bahia terá a oportunidade de revisitar momentos marcantes da história do clube antes do confronto contra o Flamengo, neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor promoverá a primeira edição do projeto “Museu do Bahia em Movimento”, iniciativa que levará parte do acervo histórico do Esquadrão a diferentes espaços.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à memória e ao patrimônio histórico do clube, aproximando a trajetória tricolor de novos públicos.

A exposição será montada no espaço Lounge da Arena Fonte Nova e contará com painéis e conteúdos históricos sobre as principais conquistas do Bahia, seus ídolos, a força de sua torcida, o protagonismo das Mulheres de Aço e os símbolos que marcam a identidade do clube.

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Além de conhecer mais sobre a trajetória do Esquadrão, os torcedores poderão tirar fotos ao lado de troféus importantes, como os dos títulos brasileiros de 1959 e 1988, além das taças do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

A exposição estará aberta das 16h às 19h30, com encerramento uma hora após o início da partida contra o Flamengo.

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Museu do Bahia reúne acervo histórico na Fonte Nova

Além da iniciativa itinerante, o Bahia conta com um museu permanente na Arena Fonte Nova. O espaço reúne um acervo dedicado aos 95 anos de história do clube, com registros de conquistas e momentos marcantes da trajetória tricolor.

O Museu do Bahia funciona de quarta-feira a domingo, sujeito a alterações no horário de funcionamento.

A visita também pode ser combinada com o Tour na Fonte, experiência que permite aos participantes conhecer os bastidores do estádio. O roteiro inclui espaços como vestiários, sala de imprensa, zona mista e banco de reservas.

Os ingressos para o museu e o tour podem ser adquiridos pelo site oficial do Museu do Bahia ou presencialmente. Sócios do clube têm desconto na compra dos bilhetes.

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