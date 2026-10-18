Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Próximo adversário do Bahia pode ter desfalque no setor defensivo

Jogador saiu de campo com dores na coxa durante a partida contra o Fluminense

Gustavo Nascimento
Por
Lucas Veríssimo contra o Fluminense
Lucas Veríssimo contra o Fluminense - Foto: MARINA GARCIA | FLUMINENSE FC

O zagueiro Lucas Veríssimo saiu de campo com dores na coxa durante a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, 18, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo da gravidade do problema físico, o defensor pode ficar de fora do confronto contra o Esporte Clube Bahia, no próximo sábado, 24.

O problema aconteceu quando o jogador deu uma arrancada no campo defensivo. Durante o movimento, Veríssimo sentiu um incômodo muscular e não conseguiu continuar na partida. Para recompor o setor defensivo, o técnico Cuca promoveu a entrada de João Alencar.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro deverá passar por avaliação do departamento médico do Santos para determinar a extensão do incômodo e as condições para os próximos compromissos.

Santos já tem desfalques por problemas físicos

A situação de Lucas Veríssimo aumenta a preocupação do departamento médico santista, que já acompanha outros jogadores lesionados. O volante Willian Arão trata uma lesão na região posterior da coxa direita e também estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o confronto contra o Fluminense.

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar também ficou fora da partida após apresentar dores na coxa. Com as ausências, Cuca precisou fazer alterações na formação da equipe para manter o equilíbrio defensivo.

Santos vence de virada no Maracanã

Mesmo com a saída de Veríssimo, o Santos conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. A equipe carioca abriu o placar no início do primeiro tempo, com Rodrigo Castillo, mas o Peixe reagiu na etapa final.

Gabigol empatou aos quatro minutos do segundo tempo, e Philippe Coutinho marcou o gol da virada poucos minutos depois, garantindo os três pontos para o time paulista.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Dupla Grenal perde na rodada e ajuda o Vitória na luta contra o Z-4
Dupla Grenal perde na rodada e ajuda o Vitória na luta contra o Z-4 imagem

ESPORTES

Palmeiras vira líder e Botafogo respira; veja os resultados da rodada
Palmeiras vira líder e Botafogo respira; veja os resultados da rodada imagem

ESPORTES

Craque argentino passa por cirurgia na mandíbula após susto em campo
Craque argentino passa por cirurgia na mandíbula após susto em campo imagem

Com o resultado, o Santos ganhou força na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Fluminense, por sua vez, volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da competição continental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro lesões santos

Relacionadas

Mais lidas