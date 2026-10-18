Próximo adversário do Bahia pode ter desfalque no setor defensivo

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O zagueiro Lucas Veríssimo saiu de campo com dores na coxa durante a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, 18, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo da gravidade do problema físico, o defensor pode ficar de fora do confronto contra o Esporte Clube Bahia, no próximo sábado, 24.

O problema aconteceu quando o jogador deu uma arrancada no campo defensivo. Durante o movimento, Veríssimo sentiu um incômodo muscular e não conseguiu continuar na partida. Para recompor o setor defensivo, o técnico Cuca promoveu a entrada de João Alencar.

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O zagueiro deverá passar por avaliação do departamento médico do Santos para determinar a extensão do incômodo e as condições para os próximos compromissos.

Santos já tem desfalques por problemas físicos

A situação de Lucas Veríssimo aumenta a preocupação do departamento médico santista, que já acompanha outros jogadores lesionados. O volante Willian Arão trata uma lesão na região posterior da coxa direita e também estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o confronto contra o Fluminense.

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar também ficou fora da partida após apresentar dores na coxa. Com as ausências, Cuca precisou fazer alterações na formação da equipe para manter o equilíbrio defensivo.

Santos vence de virada no Maracanã

Mesmo com a saída de Veríssimo, o Santos conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. A equipe carioca abriu o placar no início do primeiro tempo, com Rodrigo Castillo, mas o Peixe reagiu na etapa final.

Gabigol empatou aos quatro minutos do segundo tempo, e Philippe Coutinho marcou o gol da virada poucos minutos depois, garantindo os três pontos para o time paulista.

Com o resultado, o Santos ganhou força na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Fluminense, por sua vez, volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da competição continental.