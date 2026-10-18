Arena Fonte Nova terá espaço especial para torcedores autistas

A Arena Fonte Nova anunciou a criação da Arena TEA, um espaço adaptado para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares durante os dias de jogos. A iniciativa faz parte do programa ESG do estádio e tem como objetivo ampliar a inclusão e garantir condições adequadas para que esse público possa acompanhar as partidas de futebol. A abertura está prevista para o início da temporada esportiva de 2027.



Atualmente, o projeto está em fase de implementação, com a realização de eventos-teste para avaliar e aprimorar os protocolos de funcionamento do espaço.



“A partir desse espaço, pretendemos fomentar a agenda de inclusão e integração social. Com infraestrutura adaptada e o apoio necessário, queremos ampliar as possibilidades de participação das pessoas autistas em eventos e partidas na Arena, contribuindo para superar preconceitos e barreiras”, afirma Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.

Estrutura foi planejada para acolher pessoas neurodivergentes

O ambiente foi desenvolvido com base nos princípios da neuroarquitetura e nas normas de acessibilidade, considerando as necessidades específicas do público autista. Entre os recursos previstos estão isolamento acústico, circulação facilitada, organização dos espaços para melhorar a orientação dos frequentadores e uma ambientação com cores claras e neutras, pensada para transmitir tranquilidade e segurança.



Durante a permanência no local, os usuários contarão com o suporte do Instituto Vivência, instituição especializada no atendimento ao público neurodivergente. A equipe reúne profissionais com experiência em transtornos do neurodesenvolvimento e terá um instrutor, além de especialistas capacitados no sistema de gerenciamento de crises PCM, para oferecer assistência técnica aos frequentadores.



O acesso à Arena TEA será realizado mediante a compra de um ingresso específico para o espaço.





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Sala Calma será destinada à regulação sensorial

Como parte da estrutura, o projeto também contará com a Sala Calma, ambiente anexo à Arena TEA voltado à regulação de comportamentos desafiadores. O espaço permitirá reduzir estímulos e oferecer condições para que pessoas autistas possam se reorganizar diante de situações de sobrecarga sensorial.



A preparação para o funcionamento da iniciativa também incluiu ações de capacitação. Mais de 200 profissionais envolvidos na operação dos jogos, entre brigadistas e orientadores, participaram de treinamentos. Além disso, foi promovida uma atividade específica aberta ao público, destinada a familiares e cuidadores de pessoas autistas, com orientações sobre cuidados e direitos.



Para Débora Moreira, mestre e especialista em ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e diretora do Instituto Vivência, a criação do espaço representa um avanço no acolhimento das pessoas neuroatípicas e de seus familiares.



“Todo o ambiente foi projetado para acolher as particularidades, para fornecer uma vivência empática e humana em todos os aspectos, e dar participação aos momentos sociais e de lazer”, ressalta.



Projeto foi desenvolvido com participação de instituições e torcedores

A gerente Comercial, de comunicação e ESG da Arena Fonte Nova, Thaise Muniz, destacou que a iniciativa foi construída a partir de estudos e da colaboração de pessoas e instituições que conhecem de perto as necessidades desse público.



“Desenvolvemos essa iniciativa a muitas mãos. Contamos com a colaboração de instituições de referência em Salvador, profissionais de saúde e torcidas organizadas TEA para construir soluções que atendam às reais necessidades desse público e permitam que os torcedores vivam a melhor experiência na Arena, com segurança e bem-estar”.