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Ceni deixa joias da base fora contra o Flamengo e aposta em medalhões

Bahia e Flamengo entram em campo às 18h30, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão

Sara Santos
Por
Os Pivetes de Aço ficaram de fora da lista de relacionados para a partida entre Bahia e Flamengo
Os Pivetes de Aço ficaram de fora da lista de relacionados para a partida entre Bahia e Flamengo - Foto: Divulgação/EC Bahia

Os Pivetes de Aço ficaram de fora da lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o confronto entre o Esporte Clube Bahia e Flamengo, neste domingo, 18, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador deixa de fora jovens promessas das categorias de base e privilegia jogadores mais experientes do elenco.

Entre os nomes que não aparecem na lista estão Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e Deivid Martins, atletas que acumulam passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e integram o grupo de jovens talentos do Esquadrão, além de serem vistos como grandes promessas rentáveis para o clube.

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Do outro lado, Ceni conta com jogadores experientes para o duelo contra o Rubro-Negro carioca. Entre os nomes à disposição estão Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everaldo e Erick Pulga, além dos reforços contratados na janela de transferências do meio do ano.

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Espaço para a base depende do elenco

A utilização de jogadores das categorias de base depende, segundo declarações anteriores de Rogério Ceni, das opções disponíveis no elenco profissional.

Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que a quantidade de atletas à disposição influenciaria diretamente as oportunidades concedidas aos jovens.

"Quanto menor for o grupo, mais oportunidades os garotos terão", afirmou Ceni.

Na janela de transferências do meio do ano, o Bahia contratou quatro jogadores: o atacante Alejo Véliz, o zagueiro Marco Moreno, o goleiro Guido Herrera, o meio-campista Lautaro López.

No mesmo período, o clube registrou sete saídas. Entre elas, a do atacante Caio Suassuna, revelado nas categorias de base do Esquadrão, que vinha recebendo oportunidades entre os profissionais e foi emprestado ao Avaí. Também deixaram o clube :

  • João Paulo, que retornou ao Santos;
  • Gabriel Xavier, emprestado ao Shenzhen Peng City;
  • Gilberto, negociado com o Athletico-PR;
  • Marcos Felipe, transferido para o Çorum FK, da Turquia;
  • Iago Borduchi, negociado com o São Paulo;
  • Ramos Mingo, transferido para o América do México.

Bahia terá retorno de Acevedo contra o Flamengo

Para enfrentar o Flamengo, Rogério Ceni relacionou 24 atletas. O goleiro Léo Vieira, em tratamento, segue indisponível.

Por outro lado, o meio-campista Nico Acevedo retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol.

Confira a lista de relacionados do Bahia

  • Goleiros: Guido Herrera, Ronaldo e Victor.
  • Zagueiros: Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu.
  • Laterais: Zé Guilherme, Roman Gomez e Luciano Juba.
  • Meio-campistas: Nico Acevedo, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Caio Alexandre.
  • Atacantes: Everaldo, Sanabria, Ademir, Willian José, Alejo Véliz, Kike Olivera e Erick Pulga.

A bola rola para Bahia e Flamengo às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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EC Bahia Pivetes de Aço Rogério Ceni

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