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Ceni deixa joias da base fora contra o Flamengo e aposta em medalhões
Bahia e Flamengo entram em campo às 18h30, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão
Os Pivetes de Aço ficaram de fora da lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o confronto entre o Esporte Clube Bahia e Flamengo, neste domingo, 18, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador deixa de fora jovens promessas das categorias de base e privilegia jogadores mais experientes do elenco.
Entre os nomes que não aparecem na lista estão Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e Deivid Martins, atletas que acumulam passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e integram o grupo de jovens talentos do Esquadrão, além de serem vistos como grandes promessas rentáveis para o clube.
Do outro lado, Ceni conta com jogadores experientes para o duelo contra o Rubro-Negro carioca. Entre os nomes à disposição estão Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everaldo e Erick Pulga, além dos reforços contratados na janela de transferências do meio do ano.
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Espaço para a base depende do elenco
A utilização de jogadores das categorias de base depende, segundo declarações anteriores de Rogério Ceni, das opções disponíveis no elenco profissional.
Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que a quantidade de atletas à disposição influenciaria diretamente as oportunidades concedidas aos jovens.
"Quanto menor for o grupo, mais oportunidades os garotos terão", afirmou Ceni.
Na janela de transferências do meio do ano, o Bahia contratou quatro jogadores: o atacante Alejo Véliz, o zagueiro Marco Moreno, o goleiro Guido Herrera, o meio-campista Lautaro López.
No mesmo período, o clube registrou sete saídas. Entre elas, a do atacante Caio Suassuna, revelado nas categorias de base do Esquadrão, que vinha recebendo oportunidades entre os profissionais e foi emprestado ao Avaí. Também deixaram o clube :
- João Paulo, que retornou ao Santos;
- Gabriel Xavier, emprestado ao Shenzhen Peng City;
- Gilberto, negociado com o Athletico-PR;
- Marcos Felipe, transferido para o Çorum FK, da Turquia;
- Iago Borduchi, negociado com o São Paulo;
- Ramos Mingo, transferido para o América do México.
Bahia terá retorno de Acevedo contra o Flamengo
Para enfrentar o Flamengo, Rogério Ceni relacionou 24 atletas. O goleiro Léo Vieira, em tratamento, segue indisponível.
Por outro lado, o meio-campista Nico Acevedo retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol.
Confira a lista de relacionados do Bahia
- Goleiros: Guido Herrera, Ronaldo e Victor.
- Zagueiros: Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu.
- Laterais: Zé Guilherme, Roman Gomez e Luciano Juba.
- Meio-campistas: Nico Acevedo, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Caio Alexandre.
- Atacantes: Everaldo, Sanabria, Ademir, Willian José, Alejo Véliz, Kike Olivera e Erick Pulga.
A bola rola para Bahia e Flamengo às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.