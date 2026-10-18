Ceni deixa joias da base fora contra o Flamengo e aposta em medalhões

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os Pivetes de Aço ficaram de fora da lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o confronto entre o Esporte Clube Bahia e Flamengo, neste domingo, 18, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador deixa de fora jovens promessas das categorias de base e privilegia jogadores mais experientes do elenco.

Entre os nomes que não aparecem na lista estão Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e Deivid Martins, atletas que acumulam passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e integram o grupo de jovens talentos do Esquadrão, além de serem vistos como grandes promessas rentáveis para o clube.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Do outro lado, Ceni conta com jogadores experientes para o duelo contra o Rubro-Negro carioca. Entre os nomes à disposição estão Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everaldo e Erick Pulga, além dos reforços contratados na janela de transferências do meio do ano.

Espaço para a base depende do elenco

A utilização de jogadores das categorias de base depende, segundo declarações anteriores de Rogério Ceni, das opções disponíveis no elenco profissional.

Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que a quantidade de atletas à disposição influenciaria diretamente as oportunidades concedidas aos jovens.

"Quanto menor for o grupo, mais oportunidades os garotos terão", afirmou Ceni.

Na janela de transferências do meio do ano, o Bahia contratou quatro jogadores: o atacante Alejo Véliz, o zagueiro Marco Moreno, o goleiro Guido Herrera, o meio-campista Lautaro López.

No mesmo período, o clube registrou sete saídas. Entre elas, a do atacante Caio Suassuna, revelado nas categorias de base do Esquadrão, que vinha recebendo oportunidades entre os profissionais e foi emprestado ao Avaí. Também deixaram o clube :

João Paulo, que retornou ao Santos;

Gabriel Xavier, emprestado ao Shenzhen Peng City;

Gilberto, negociado com o Athletico-PR;

Marcos Felipe, transferido para o Çorum FK, da Turquia;

Iago Borduchi, negociado com o São Paulo;

Ramos Mingo, transferido para o América do México.

Bahia terá retorno de Acevedo contra o Flamengo

Para enfrentar o Flamengo, Rogério Ceni relacionou 24 atletas. O goleiro Léo Vieira, em tratamento, segue indisponível.

Por outro lado, o meio-campista Nico Acevedo retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol.

Confira a lista de relacionados do Bahia

Goleiros: Guido Herrera, Ronaldo e Victor.

Guido Herrera, Ronaldo e Victor. Zagueiros: Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu.

Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu. Laterais: Zé Guilherme, Roman Gomez e Luciano Juba.

Zé Guilherme, Roman Gomez e Luciano Juba. Meio-campistas: Nico Acevedo, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Caio Alexandre.

Nico Acevedo, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Caio Alexandre. Atacantes: Everaldo, Sanabria, Ademir, Willian José, Alejo Véliz, Kike Olivera e Erick Pulga.

A bola rola para Bahia e Flamengo às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.