Ronaldo ganha nota máxima contra o Flamengo e supera convocados por Ancelotti

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Mesmo com o Esporte Clube Bahia sendo derrotado em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste domingo, 18, pelo placar de 3 a 0 contra o Flamengo, o clube ainda recebeu seus louros, visto que o goleiro Ronaldo recebeu a nota máxima de atuação e ainda acumulou uma grande marca no campeonato.

Ainda tendo sofrido três gols na partida, Ronaldo apresentou uma atuação primorosa, evitando diversas oportunidades claras de gol da equipe carioca. Com essa atuação, terminando a partida com 11 defesas, o goleiro recebeu a nota 10 do portal de estatísticas SofaScore.

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Ronaldo continua sequência de boas avaliações

Vale ressaltar que essa boa avaliação de Ronaldo não é por acaso, já que o arqueiro vem apresentando uma sequência de atuações de gala. Nas últimas duas partidas, por exemplo, Ronaldo registrou médias acima de sete.

Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A onda de grandes atuações começou também com uma derrota, dessa vez para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Na ocasião, ele recebeu a nota 9.5, com o total de 10 defesas realizadas, concedendo um gol.

Após este jogo, o Bahia enfrentou o Mirassol em casa e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com o gol sendo marcado por Luciano Juba após cobrar um pênalti.

Na partida, Ronaldo foi bem menos exigido, terminando o jogo com duas defesas totais e média de 7.2.

Goleiro Ronaldo, do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Sem moral com Ancelotti? Ronaldo tem melhor média que convocados e cotados à Seleção

Seguindo a linha da grande fase, o goleiro do Esquadrão de Aço atualmente é o que acumula a melhor nota média no aplicativo, com pelo menos metade dos jogos comparado aos jogadores com o maior número de partidas, sendo ela 7.39.

À nível de comparação, Ronaldo está à frente de atletas que foram convocados ou cotados pelo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, sendo eles:

Hugo Souza , Corinthians, convocado na última data FIFA - ocupa a 16ª posição, média de 6.83;

, Corinthians, - ocupa a 16ª posição, Otávio Costa , Cruzeiro, convocado na última Data FIFA - ocupa a 6ª posição, média de 7,15;

, Cruzeiro, - ocupa a 6ª posição, Carlos Miguel , Palmeiras - ocupa a 8ª posição, média de 7.13;

, Palmeiras - ocupa a 8ª posição, Lucas Arcanjo , Vitória - ocupa a 9ª posição, média de 7.12.=

Hugo Souza pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Vale ressaltar que o terceiro goleiro convocado por Ancelotti, Pedro Morisco, do Coritiba, não figura na lista por não cumprir o requisito mínimo de jogos.

Médias de Ronaldo é superior a nota dos goleiros na Seleção

Além disso, Ronaldo ainda apresentou uma média melhor do que todos os goleiros convocados na última Data FIFA. Os três foram testados em três amistosos, dois contra a Austrália, e um contra a Índia.

Veja as notas de cada um:

Hugo Souza , em Brasil 1 x 1 Austrália: 6.3 de nota , com uma defesa realizada e um gol sofrid o;

, em Brasil 1 x 1 Austrália: , com o; Otávio, em Brasil 4 x 2 Austrália: 4.7 de nota , sem realizar nenhuma defesa e dois gols sofridos ;

, sem realizar e ; Pedro Morisco, em Brasil 4 x 0 Índia: 7.1 de nota , com duas defesas e nenhum gol sofrido.

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, contra o Santos, às 21h na Vila Belmiro, em São Paulo, na partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Vale ressaltar que o confronto terá um tempero diferenciado, visto que ele é muito importante para sua campanha em busca da classificação para a Libertadores, visto que o confronto é direto e, caso vença, se aproxima mais da zona de classificação e se distancia do clube paulista, que tem o mesmo objetivo.