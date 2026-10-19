Hugo x Arcanjo: veja os números dos goleiros que brilham no Brasileirão

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O confronto entre o Corinthians e o Esporte Clube Vitória, nesta segunda-feira, 19, pode ter um tom a mais de emoção, além da fuga do rebaixamento, visto que os goleiros de ambas equipes figuram na lista de mais jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasilerio.

Tanto Lucas Arcanjo, arqueiro do Vitória, quanto Hugo Souza, goleiro do Corinthians, estão, respectivamente, na terceira e quarta posições da lista de mais jogos sem sofrer gols.

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Até a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo tem dez jogos sem ter a baliza vazada, e Hugo Souza aparece logo atrás com nove, conforme números do site de estatísticas Sofascore.

A lista dos cinco primeiros é fechada por Rossi, do Flamengo, que assume a primeira colocação com 13 jogos sem sofrer gol, e Ronaldo, do Esporte Clube Bahia, com oito partidas.

Veja a lista:

Rossi, do Flamengo - 13 partidas;

Carlos Miguel, do Palmeiras - 12 partidas;

Lucas Arcanjo, do Vitória - dez partidas;

Hugo Souza, do Corinthians - nove partidas;

Ronaldo, do Bahia - oito partidas.

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Goleiros são pegadores de pênaltis natos

Além da grande sequência de jogos sem sofrer gols, os dois goleiros ainda apresentam outra grande estatística: ambos estão entre os arqueiros com mais pênaltis defendidos.

No total, foram duas penalidades defendidas, liderando o recorde juntamente com Weverton, do Grêmio, e Mycael, do Athletico.

Veja a comparação entre Lucas Arcanjo e Hugo Souza

O duelo entre Corinthians e Vitória, que acontece nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h (horário de Brasília), terá dois grandes protagonistas debaixo das traves.

A seguir, veja a comparação entre Lucas Arcanjo e Hugo Souza:

Jogos : Lucas Arcanjo 26 x 26 Hugo Souza;

: Lucas Arcanjo 26 x 26 Hugo Souza; Gols evitados: Lucas Arcanjo 69 x 52 Hugo Souza;

Lucas Arcanjo 69 x 52 Hugo Souza; Gols sofridos: Lucas Arcanjo 34 x 31 Hugo Souza;

Lucas Arcanjo 34 x 31 Hugo Souza; Partidas sem sofrer gols: Lucas Arcanjo 10 x 9 Hugo Souza.

Lucas Arcanjo e Hugo Souza - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória e Marcos Ribolli

Seleção Brasileira é assunto para os dois goleiros

Para os dois goleiros, a Seleção Brasileira virou um assunto recorrente, mas em pautas diferentes.

Presente na última lista de Carlo Ancelotti durante a Data FIFA, Hugo Souza somou sua quarta convocação para a Seleção Brasileira principal, porém, sempre cercado de polêmicas e resultados questionáveis.

Sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira foi polêmica; contra o Japão, Hugo foi apontado como um dos principais responsáveis pela derrota por 3 a 2.

Além disso, na Data FIFA mais recente, Hugo voltou a ser convocado e foi posto como titular para o amistoso contra a Austrália, e novamente foi criticado após o empate por 1 a 1.

Hugo Souza pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Por outro lado, Lucas Arcanjo ainda não teve nenhuma oportunidade pela Seleção Brasileira, o que fez o treinador do Vitória, Jair Ventura, cobrar uma oportunidade ao goleiro de 28 anos.

“Ancelotti, dá uma olhadinha no Lucas aí. Ajuda a gente, convoca ele. É Data Fifa, não vai prejudicar. É um cara que merece, um líder, está em uma crescente”, afirmou Jair Ventura.

