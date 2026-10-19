Cria da Fábrica de Talentos deve enfrentar o Vitória pelo Corinthians

O Vitória precisa vencer o Corinthians a qualquer custo - mas um dos seus pode acabar contribuindo para que os planos rubro-negros dêem errado. O confronto nesta segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode marcar mais um reencontro de Gabriel Paulista com o clube responsável por sua formação.

Cria da Fábrica de Talentos do Leão, o zagueiro de 35 anos se recuperou de um problema muscular e voltou a ficar à disposição da comissão técnica corintiana para enfrentar a equipe baiana.

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O defensor era dúvida para a partida depois de apresentar dores na coxa esquerda durante a preparação. No entanto, a recuperação ao longo da semana foi positiva, e Gabriel participou das atividades coletivas sem restrições, aumentando as possibilidades de ser utilizado no confronto.

Apesar da liberação, a presença do jogador entre os titulares ainda depende da avaliação final da comissão técnica do Corinthians.

Recuperação permite retorno aos gramados

Gabriel Paulista precisou diminuir a intensidade dos trabalhos depois de relatar desconforto na coxa esquerda. Durante parte da semana, permaneceu realizando atividades internas no CT Joaquim Grava, enquanto era acompanhado pelos profissionais do departamento médico.

Na sexta-feira, 16, o zagueiro retomou os treinamentos com o restante do elenco. A evolução continuou durante o fim de semana, quando voltou a participar normalmente das atividades com bola.

No domingo, 18, último dia de preparação para enfrentar o Vitória, Gabriel iniciou os trabalhos com exercícios leves supervisionados pela fisioterapia e, posteriormente, integrou o treinamento coletivo sem limitações.

O retorno acontece em um momento de mudanças no Corinthians, que contratou o holandês Clarence Seedorf para substituir Fernando Diniz. Durante sua primeira semana no clube, o treinador trabalhou exercícios de passe, movimentações em espaços reduzidos e ajustes táticos para o compromisso diante dos baianos.

Gabriel começou carreira profissional no Vitória

Natural de São Paulo, o defensor passou pelas categorias de base do Rubro-Negro e encontrou no clube baiano a oportunidade de iniciar sua trajetória profissional. Sua estreia na equipe principal aconteceu em 2010, durante o Campeonato Baiano, na vitória por 3 a 1 sobre o Camaçari.

Naquela temporada, ainda em processo de afirmação, Gabriel integrou o elenco campeão estadual e participou da campanha que levou o Vitória à final da Copa do Brasil contra o Santos, então liderado por Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Gabriel Paulista pelo Atlético de Madrid - Foto: Reprodução I X

O defensor esteve presente nas duas partidas da decisão e chegou a atuar improvisado na lateral em um dos confrontos. O ano terminou com o título da Copa do Nordeste, mas também com o rebaixamento do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2011, Gabriel continuou buscando espaço no elenco. A consolidação veio na temporada seguinte, quando passou a atuar regularmente entre os titulares após a chegada do técnico Toninho Cerezo.

Zagueiro participou do acesso à Série A em 2012

A temporada de 2012, em especial, foi importante para a afirmação de Gabriel Paulista no futebol brasileiro. O defensor ganhou sequência de jogos, marcou seus primeiros gols como profissional e participou diretamente da campanha de retorno do Vitória à elite nacional.

Naquele ano, balançou as redes contra Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Bahia, incluindo um gol no triunfo rubro-negro por 3 a 2 no clássico Ba-Vi.

Gabriel Paulista - Foto: Reprodução I X

O principal resultado coletivo, porém, veio na Série B. Depois de disputar as primeiras posições durante boa parte da competição, o Vitória confirmou o acesso à Série A na última rodada, após empate por 1 a 1 com o Ceará, no Barradão.

As atuações de Gabriel despertaram o interesse de clubes europeus, e em agosto de 2013, o zagueiro deixou o Vitória para defender o Villarreal, da Espanha, iniciando uma trajetória de mais de uma década no futebol internacional.

Passagem pela Europa antes do Corinthians

Depois de se destacar pelo Villarreal, Gabriel Paulista foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, em janeiro de 2015. O zagueiro permaneceu no clube londrino até 2017, período em que conquistou títulos nacionais.

Na sequência, retornou ao futebol espanhol para defender o Valencia, onde teve uma de suas passagens mais longas na Europa e participou da conquista da Copa do Rei de 2018/19.

Gabriel Paulista pelo Arsenal - Foto: Reprodução I X

O brasileiro ainda vestiu a camisa do Atlético de Madrid, em 2024, antes de seguir para o Besiktas, da Turquia. Em janeiro de 2026, Gabriel encerrou sua passagem pelo futebol turco e acertou com o Corinthians, assinando contrato até dezembro de 2027.

Torcedor corintiano desde a infância, o defensor revelou que a escolha representava uma homenagem ao irmão falecido, que o influenciou a acompanhar a equipe.

Logo no início da passagem pelo Timão, Gabriel marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo na decisão da Supercopa Rei de 2026, conquistando seu primeiro título pelo clube.

Vitória tenta encerrar jejum como visitante

Do outro lado, o Vitória chega à Neo Química Arena pressionado pelo desempenho longe de Salvador. A equipe comandada por Jair Ventura ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro.

Em 15 partidas como visitante, o Rubro-Negro soma cinco empates e dez derrotas, campanha que representa seu pior início fora de casa na era dos pontos corridos. O Timão, por sua vez, tenta interromper uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão.

O time baiano ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Corinthians aparece em 16º, com 32, imediatamente acima da zona de rebaixamento.

Uma vitória permitiria ao Leão chegar aos 39 pontos e ampliar para sete a vantagem sobre o adversário paulista. Em caso de derrota, a diferença entre os clubes cairia para apenas um ponto.