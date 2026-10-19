Cristiano Ronaldo é suspenso de Portugal e recebe multa chocante

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou nesta segunda-feira, 19, que Cristiano Ronaldo foi punido com 30 dias de suspensão por abandonar a seleção na última Data FIFA devido a desavenças com o técnico Jorge Jesus. O astro português também terá de pagar uma multa de 255 euros, o equivalente a R$ 1441,49.

Com um salário de aproximadamente 209,1 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por ano, a estimativa é que o craque português ganha 397,9 euros (R$ 2.551) por minuto.

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O camisa 7 recebeu a punição mínima prevista no regulamento, que contempla para o abandono da seleção penas de suspensão entre um e seis meses.

A Comissão Disciplinar da FPF levou em conta “o arrependimento demonstrado no comunicado” de Cristiano Ronaldo do último dia 6 de outubro, no qual admitia a sua falha e se mostrava disposto a aceitar um castigo.

Quando Cristiano Ronaldo volta a atuar por Portugal?

A suspensão começa a contar a partir de 1º de outubro, data em que ficou automaticamente suspenso após abandonar, em 30 de setembro, a concentração da seleção portuguesa na véspera da partida da Liga das Nações contra a Dinamarca. O astro português já terá cumprido 19 dias e encerrará sua punição no final deste mês.

Dessa forma, ele vai estar disponível para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro e o País de Gales no dia 16 de novembro, pela Liga das Nações.