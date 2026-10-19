Após lesão, Raphinha será titular em jogo importante na Champions

Siga o A TARDE no Google

Lesionado desde a última Data FIFA, o brasileiro Raphinha vai começar como titular do Barcelona na partida contra o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 20, às 16h, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A informação foi confirmada pelo treinador do Barcelona, Hansi Flick, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19.

Raphinha estava sentindo um incômodo físico desde a Data Fifa com a Seleção Brasileira, quando precisou sair de campo durante a vitória por 4 a 2 diante da Austrália.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atacante ficou afastado por prevenção e só voltou a campo neste sábado, 17, na partida contra o Real Bétis, pelo Campeonato Espanhol. Ele entrou em campo aos 70 minutos no triunfo por 5 a 2.

Treinador do Barcelona projeta o confronto

O técnico do Barcelona também mencionou as expectativas para a partida que envolve o encontro entre dois dos melhores times da atualidade.

“Amanhã temos um desafio. Vamos jogar contra um dos melhores times, se não o melhor. Será uma oportunidade de mostrar nosso nível, até onde podemos chegar. Depois desse jogo, saberemos muitas coisas”, afirmou.

Flick também respondeu sobre o treinador adversário. O espanhol Luis Enrique, do PSG.

“Ele conquistou duas Ligas dos Campeões consecutivas. Seu time tem praticado um futebol fantástico. É um excelente técnico, um dos melhores. Gosto da dinâmica e da intensidade do time dele, da forma como se arriscam e jogam Sem dúvida, é um time muito flexível. Ele fez um ótimo trabalho”, disse Flick.