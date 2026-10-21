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ELEIÇÕES 2026

Lula estabelece condição importante para ir a debate da Globo

"Presidente da República não pode debater com ladrão", afirmou mandatário e candidato à reeleição

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula durante ato em Juazeiro
Presidente Lula durante ato em Juazeiro - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) estabeleceu uma condição para ir ao debate da TV Globo, na próxima sexta-feira, 23. Ele só vai ao encontro se o adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), autorizar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico.

"Se ele apresentar um documento autorizando a quebrar o sigilo, vai ter debate, porque senão ele não pode ir ao debate", disse Lula durante evento em Juazeiro, na terça-feira, 20.

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Porque o presidente da República não pode debater com ladrão Lula

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atraiu uma multidão de apoiadores durante ato de campanha realizado em Juazeiro, na região norte da Bahia, nesta terça-feira, 20. O encontro com os eleitores marca a última agenda do candidato à reeleição no estado antes do segundo turno.

O petista realizou uma caminhada pela Ponte Presidente Dutra, que liga as cidades de Juazeiro e Petrolina (PE) sobre as águas do Rio São Francisco. Antes da caminhada, Lula concedeu entrevista coletiva a jornalistas.

O ato de integração entre os dois municípios reuniu lideranças políticas de Pernambuco — como o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), e os senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) — e da Bahia, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e os senadores eleitos Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

Pacote dos MEIs

Na coletiva de imprensa realizada antes do ato, Lula anunciou que vai sancionar, nesta quarta-feira, 21, a lei que prevê o perdão de dívidas de empreendedores enquadrados como Microempreendedor Individual (MEI).

"Finalmente vou sancionar amanhã a lei que anistia uma dívida de quase 15 bilhões de reais dos MEIs, ou seja, uma dívida ativa da União. Nós resolvemos fazer com que essa dívida fosse anulada para garantir que os MEIs comecem uma vida nova, sem uma dívida que está atrapalhando eles no Serasa", disse o presidente.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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