Alice Portugal critica postura de Flávio no debate: “Desrespeito”

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) criticou a postura do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), durante as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da TV Band. Para a parlamentar, o comportamento do senador demonstrou desrespeito e falta de preparo para ocupar a Presidência da República.

A declaração foi dada nesta quarta-feira, 21, durante o evento “Samba da Democracia”, realizado na sede do PT, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A atividade integra a mobilização pela reeleição de Lula e contou com a participação da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que cumpre agenda na capital baiana.

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“Após ele [Flávio Bolsonaro] caricaturar a fala de Lula atrás dele diante das câmeras de TV, todo o Brasil viu o desrespeito, um treinamento artificial de alguém que não tem profundidade nos assuntos que foram levantados, ou seja, ele não tem condições de ser presidente da República”, afirmou Alice.

Orientação a apoiadores

A parlamentar também orientou os apoiadores de Lula a não responderem às provocações durante a campanha do segundo turno. Segundo ela, a estratégia deve priorizar o diálogo com os eleitores.

“A minha recomendação é que a gente não aceite provocações, porque eles são treinados para provocar, para fazer fake news, para achincalhar, para adjetivar. Então, não aceite provocações. Nossa orientação é converse, convença e salve o Brasil”, declarou.

A deputada também relacionou a mobilização em torno da visita de Erika à campanha pela reeleição de Lula e afirmou que a Bahia terá papel importante na disputa nacional.

“Vamos aproveitar essa vinda desta mulher que é símbolo de resistência à intolerância e efetivamente transformar em força, em mais uma força para a gente virar o voto, garantir o voto para Lula nesse segundo turno, salvando o Brasil”, declarou.

Atuação de Erika Hilton

Durante o evento, Alice Portugal também elogiou Erika Hilton e destacou a atuação da deputada na defesa dos direitos humanos e no enfrentamento à intolerância. A parlamentar baiana afirmou que fez questão de participar da atividade para recepcionar a colega.

“A Erika é fenomenal, é uma grande colega na Câmara dos Deputados e um fenômeno do ponto de vista da luta pelo direito das pessoas serem como são. E isso para mim é algo determinante para a afirmação da democracia”, afirmou.

Deputada critica discurso antifeminista

Alice Portugal também comentou a eleição de Eduarda Campopiano (PL), deputada estadual eleita em São Paulo com votação recorde que fará agenda em Salvador. A parlamentar logrou êxito adotando discurso antifeminista e negando a existência do feminicídio.

A parlamentar baiana defendeu a importância do movimento feminista na luta por igualdade de direitos e combate à violência contra as mulheres.

“Ela terá que aprender muito com a vida, saber exatamente por que o movimento feminista tem séculos lutando por igualdade. Não pela guerra dos sexos, mas por igualdade, pela garantia da não violência, pela aceitação das diferenças”, afirmou.