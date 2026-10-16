POLÍTICA
Vereador do PL retira homenagem a deputada que diz que “feminicídio não existe”
Requerimento previa voto de congratulações a Eduarda Campopiano, eleita aos 23 anos
O requerimento que previa uma homenagem à vereadora de Praia Grande (SP) Eduarda Campopiano (PL), eleita deputada estadual mais votada de São Paulo, foi retirado da pauta da Câmara Municipal de Santos. A decisão foi tomada pelo autor da proposta, o vereador Sergio Santana (PL), após manifestantes ocuparem as galerias da Casa Legislativa na quinta-feira, 15.
Campopiano recebeu 1.956.238 votos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A iniciativa de Santana, apresentada na semana anterior, previa um voto de congratulações pela “brilhante eleição” da parlamentar, que tem 23 anos.
A mobilização contrária à homenagem foi convocada por vereadores da oposição, especialmente do PT e do PSol. O protesto ocorreu em meio à repercussão de declarações de Campopiano sobre violência contra mulheres. Em discursos, a parlamentar afirmou que “feminicídio não existe” e que homens “têm o direito de serem agressivos”.
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Nas redes sociais, a vereadora também se apresenta como “a maior inimiga das feministas de São Paulo”.
Em nota enviada à Câmara de Santos, foi informado que o Requerimento nº 5256/2026 foi retirado da pauta a pedido do próprio autor e arquivado.