EXÉRCITO DO LULA
Após ganhar celular, Lula promete live no WhatsApp se canal chegar a 10 milhões de pessoas
Presidente prometeu entrar no canal do "Exército do Lula" quando alcançasse 5 milhões de seguidores
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ganhou um celular nesta quarta-feira, 21, e agora poderá participar do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, comandado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A iniciativa mobiliza apoiadores do petista para ações de campanha. O aparelho foi presenteado pelo governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).
O anúncio da entrada do presidente no canal foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, Lula recebe o celular como uma espécie de “arma” para utilizar na campanha, em referência à linguagem militar adotada pelos integrantes do grupo.
“Minha gente, estou presenteando o presidente Lula com esse celular novinho, para ele participar do Exército do Lula. Está aqui já o seu general”, disse Fonteles, apontando para Janones. “Obrigado, Rafael. General, amanhã estaremos juntos na guerra”, respondeu Lula.
Promessa cumprida
Lula havia se comprometido a conseguir um aparelho para participar diretamente do canal caso a comunidade alcançasse 5 milhões de integrantes.
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Janones estabelece nova meta
Na sequência, Janones afirmou que o grupo agora conta com “um general e um marechal” e disse que pretende formar o “maior exército democrático do mundo”, superando até o da China.
O deputado também estabeleceu uma nova meta de mobilização: alcançar 10 milhões de integrantes no canal até o início de uma transmissão ao vivo de 24 horas, prevista para começar na sexta-feira, 23, após o debate presidencial da TV Globo.
Segundo a proposta anunciada por Janones, o alcance da marca será uma condição para a realização da live e para que Lula comece a utilizar o aparelho.
Nesta quarta-feira, o canal ultrapassou a marca de 7 milhões de inscritos, segundo o deputado.