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EXÉRCITO DO LULA

Após ganhar celular, Lula promete live no WhatsApp se canal chegar a 10 milhões de pessoas

Presidente prometeu entrar no canal do "Exército do Lula" quando alcançasse 5 milhões de seguidores

Sara Santos
Por
O presidente ganhou o celular de presente do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles
O presidente ganhou o celular de presente do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ganhou um celular nesta quarta-feira, 21, e agora poderá participar do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, comandado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). A iniciativa mobiliza apoiadores do petista para ações de campanha. O aparelho foi presenteado pelo governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

O anúncio da entrada do presidente no canal foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, Lula recebe o celular como uma espécie de “arma” para utilizar na campanha, em referência à linguagem militar adotada pelos integrantes do grupo.

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“Minha gente, estou presenteando o presidente Lula com esse celular novinho, para ele participar do Exército do Lula. Está aqui já o seu general”, disse Fonteles, apontando para Janones. “Obrigado, Rafael. General, amanhã estaremos juntos na guerra”, respondeu Lula.

Promessa cumprida

Lula havia se comprometido a conseguir um aparelho para participar diretamente do canal caso a comunidade alcançasse 5 milhões de integrantes.

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Janones estabelece nova meta

Na sequência, Janones afirmou que o grupo agora conta com “um general e um marechal” e disse que pretende formar o “maior exército democrático do mundo”, superando até o da China.

O deputado também estabeleceu uma nova meta de mobilização: alcançar 10 milhões de integrantes no canal até o início de uma transmissão ao vivo de 24 horas, prevista para começar na sexta-feira, 23, após o debate presidencial da TV Globo.

Segundo a proposta anunciada por Janones, o alcance da marca será uma condição para a realização da live e para que Lula comece a utilizar o aparelho.

Nesta quarta-feira, o canal ultrapassou a marca de 7 milhões de inscritos, segundo o deputado.

Confira o vídeo abaixo:

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Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

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