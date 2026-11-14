SUV a partir de R$ 53 mil: veja 3 versões usadas do Kia Sorento

Ter um SUV de sete lugares e motor V6 na garagem não significa, necessariamente, desembolsar mais de R$ 100 mil. No mercado de usados, o Kia Sorento aparece com preços a partir de R$ 52.990 e reúne diferentes configurações, desde versões com motor 2.4 até opções com propulsor de seis cilindros.

Em levantamento realizado no Mercado Livre, em novembro de 2026, foram identificadas três versões do modelo, com valores de até R$ 85.900. Os exemplares selecionados são de 2011 a 2016 e apresentam diferenças de desempenho, consumo, espaço interno e equipamentos.

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Kia Sorento EX 3.5 V6 4x4 2011 – a partir de R$ 52.990

Com o menor preço entre os modelos selecionados, o Sorento EX 2011 também é o que oferece a maior potência. Sob o capô, o SUV traz um motor 3.5 V6 a gasolina, capaz de desenvolver 278 cv e 34,2 kgfm de torque.

A transmissão é automática de seis velocidades, enquanto a tração integral (AWD) ajuda a distribuir a força entre as rodas.

Apesar dos mais de 1.800 kg, o conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos. Em contrapartida, o consumo é um dos pontos que exigem atenção: são 6,3 km/l na cidade e 7,7 km/l na estrada.

O modelo tem 4,68 metros de comprimento e entre-eixos de 2,70 m.

A configuração permite transportar sete ocupantes, mas o porta-malas fica limitado a 258 litros quando todas as fileiras de bancos estão ocupadas. Com a terceira fileira rebatida, há mais espaço para bagagens.



Kia Sorento EX 3.5 V6 4x4 2011, SUV de sete lugares com motor de 278 cv e câmbio automático. - Foto: Divulgação

A lista de equipamentos da versão EX inclui bancos de couro com ajustes elétricos, teto solar, piloto automático, computador de bordo, rodas de liga leve de 18 polegadas e sensores de estacionamento. Também estão presentes sensor de chuva, faróis com acionamento automático e sistema de som com entrada USB.

Na segurança, o pacote reúne airbags frontais e laterais, freios ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e controles de tração e estabilidade. No Mercado Livre, os anúncios de unidades dessa configuração partem de R$ 52.990.

Kia Sorento EX 2.4 4x2 2014 – a partir de R$ 55.690

Para quem prefere um conjunto mecânico menos potente, mas com consumo um pouco mais favorável, o Sorento EX 2.4 2014 pode ser uma opção.

O modelo já pertence à fase reestilizada da segunda geração e utiliza um motor a gasolina de quatro cilindros, com 174 cv e 23 kgfm de torque.

Diferentemente da configuração V6 de 2011, essa versão tem tração dianteira (4x2), mantendo o câmbio automático de seis marchas. O desempenho é mais contido: a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 11,5 segundos. Já as médias de consumo são de 6,8 km/l no percurso urbano e 8,2 km/l no rodoviário.

Kia Sorento EX 2.4 4x2 2014, SUV de sete lugares com motor de 174 cv e câmbio automático. - Foto: Divulgação

Nas dimensões, o SUV conserva os 4,68 metros de comprimento e os 2,70 m de entre-eixos da geração. Com cinco lugares em uso, o porta-malas oferece capacidade de 660 litros, um dos destaques para quem costuma viajar com bagagens.

Entre os equipamentos, aparecem bancos revestidos de couro, teto solar, controle de cruzeiro, computador de bordo, rodas de liga leve de 18 polegadas e sensores de estacionamento. O modelo também conta com sensor de chuva, acendimento automático dos faróis e sistema de som com conectividade.

O pacote de segurança inclui airbags frontais e laterais, freios ABS e controles de tração e estabilidade. Em comparação com o V6, a versão 2.4 abre mão de potência e da tração integral, mas pode representar uma escolha mais econômica no abastecimento e na manutenção. Os preços anunciados para o Sorento EX 2.4 2014 começam em R$ 55.690.

3. Kia Sorento EX 3.3 V6 4x2 2016 – a partir de R$ 85.900

Já a terceira geração representa o salto mais significativo entre as opções desta lista. Lançada com carroceria maior e desenho renovado, ela trouxe melhorias no espaço interno e alterações na mecânica. No Sorento EX 2016, o motor escolhido é um 3.3 V6 a gasolina, com 270 cv de potência e 32,4 kgfm de torque.

O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automática de seis velocidades e tração dianteira. Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. O consumo informado é de 7,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada, números superiores aos registrados pelo V6 da geração anterior.

O crescimento também aparece nas medidas: são 4,78 metros de comprimento e 2,78 m de entre-eixos.

A mudança favorece a acomodação dos passageiros, enquanto a capacidade do porta-malas é de 258 litros com os sete lugares ocupados.

Kia Sorento EX 3.3 V6 4x2 2016, SUV de sete lugares com motor de 270 cv e câmbio automático. - Foto: Divulgação

Na versão EX, o pacote de equipamentos oferece bancos de couro com ajustes elétricos, teto solar, ar-condicionado, piloto automático e volante multifuncional. As rodas são de liga leve de 18 polegadas, e o modelo ainda conta com sensores de estacionamento, sensor de chuva e acionamento automático dos faróis.

A central de som oferece conexões Bluetooth, USB e auxiliar. Na segurança, há airbags frontais, laterais e de cortina, além de freios ABS e controles de estabilidade e tração. No Mercado Livre, exemplares do Sorento EX 3.3 V6 2016 são encontrados a partir de R$ 85.900.

O que verificar antes de comprar um Kia Sorento usado?

Apesar de oferecer bastante espaço e motores de maior cilindrada, o Sorento exige atenção na hora da compra.

Um dos primeiros pontos é verificar o histórico de revisões e avaliar o funcionamento do câmbio automático, além de procurar possíveis vazamentos de fluidos.

Nas unidades com tração integral, também é importante inspecionar o sistema de transferência e seus componentes.

Já nas versões V6, o comprador deve considerar o consumo de combustível e os custos das manutenções preventivas, que podem ser mais elevados.

A disponibilidade de peças, o estado de conservação e a procedência do veículo também precisam entrar na avaliação.

Uma vistoria cautelar e uma análise mecânica antes de fechar negócio ajudam a identificar problemas que podem transformar um SUV aparentemente vantajoso em uma compra de alto custo.