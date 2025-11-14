Trem mais rápido que um avião atingirá velocidade de até 1000 km/h

Trem Maglev de Xangai - Foto: depositphotos.com / lucidwaters

Está em fase de desenvolvimento e testes o sistema maglev, inovação tecnológica no setor de transportes que promete revolucionar a maneira como nos deslocamos. Esse modal ferroviário deve atingir uma impressionante velocidade de 1000 km/h, sendo mais rápido até mesmo que aviões comerciais.

Chegar a essa velocidade será possível através do sistema de levitação magnética, que permite que os trens viagem sem tocar nos trilhos. Essa corrida é liderada pela China, com o projeto T-­Flight, que visa reduzir o tempo de viagem de trens convencionais.

O T-Flight foi testado recentemente nas terras da província de Shanxi. O modal funciona com um ambiente de baixo vácuo e alcança velocidades impressionantes, estimadas em 1000 km/h.

Os testes realizados confirmaram a viabilidade do maglev operar de modo estável e seguro, abrindo caminho para novas fases do projeto.

Chegar a esse resultado só foi possível após anos de pesquisa e desenvolvimento por engenheiros da Corporação Chinesa de Indústria Aeroespacial e Ciência.

Sistema Maglev

Os trens do sistema Maglev devem reduzir de maneira impressionante o tempo de viagem se comparado com os trens tradicionais.

O T-Flight, por exemplo, deve reduzir a viagem entre Pequim e Xangai para 1h30. Atualmente, esse mesmo trajeto em trens tradicionais de alta velocidade, é completado entre 4h30 a 6h30.

Além do fator tempo, o sistema Maglev também terá menor custo de manutenção ao longo do tempo, já que a levitação retira o atrito entre o trem e os trilhos.

Como funciona a levitação magnética

Os trens de levitação magnética, ou Maglev (do inglês Magnetic Levitation), funcionam usando o princípio de atração e repulsão do magnetismo para suspender e impulsionar o veículo.

Quando a velocidade do trem atinge cerca de 150 km/h, a força magnética se torna suficiente para suspender o veículo, permitindo que ele alcance velocidades extremamente altas.

Para frear o trem, a direção da corrente elétrica nos trilhos é simplesmente invertida, criando uma força magnética de oposição.

Suspensão Eletrodinâmica

Utiliza a repulsão magnética. O trem é equipado com ímãs supercondutores poderosos;

Quando o trem atinge uma certa velocidade (acima de 100 km/h), o movimento desses ímãs supercondutores induz uma corrente elétrica nas bobinas dos trilhos;

Essa corrente cria um campo magnético nos trilhos que repele o trem, forçando-o a levitar a uma distância maior (alguns centímetros).

Propulsão (Movimento)