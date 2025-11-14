MAGLEV
Trem mais rápido que um avião atingirá velocidade de até 1000 km/h
Chegar a essa velocidade será possível através do sistema de levitação magnética
Por Daniel Genonadio
Está em fase de desenvolvimento e testes o sistema maglev, inovação tecnológica no setor de transportes que promete revolucionar a maneira como nos deslocamos. Esse modal ferroviário deve atingir uma impressionante velocidade de 1000 km/h, sendo mais rápido até mesmo que aviões comerciais.
Chegar a essa velocidade será possível através do sistema de levitação magnética, que permite que os trens viagem sem tocar nos trilhos. Essa corrida é liderada pela China, com o projeto T-Flight, que visa reduzir o tempo de viagem de trens convencionais.
O T-Flight foi testado recentemente nas terras da província de Shanxi. O modal funciona com um ambiente de baixo vácuo e alcança velocidades impressionantes, estimadas em 1000 km/h.
Leia Também:
Os testes realizados confirmaram a viabilidade do maglev operar de modo estável e seguro, abrindo caminho para novas fases do projeto.
Chegar a esse resultado só foi possível após anos de pesquisa e desenvolvimento por engenheiros da Corporação Chinesa de Indústria Aeroespacial e Ciência.
Sistema Maglev
Os trens do sistema Maglev devem reduzir de maneira impressionante o tempo de viagem se comparado com os trens tradicionais.
O T-Flight, por exemplo, deve reduzir a viagem entre Pequim e Xangai para 1h30. Atualmente, esse mesmo trajeto em trens tradicionais de alta velocidade, é completado entre 4h30 a 6h30.
Além do fator tempo, o sistema Maglev também terá menor custo de manutenção ao longo do tempo, já que a levitação retira o atrito entre o trem e os trilhos.
Maglevs are the fastest trains in the world, capable of reaching 274 miles per hour. How can they reach such high speeds? pic.twitter.com/RiSpN1d9cn— Interesting Engineering (@IntEngineering) June 3, 2023
Como funciona a levitação magnética
Os trens de levitação magnética, ou Maglev (do inglês Magnetic Levitation), funcionam usando o princípio de atração e repulsão do magnetismo para suspender e impulsionar o veículo.
Quando a velocidade do trem atinge cerca de 150 km/h, a força magnética se torna suficiente para suspender o veículo, permitindo que ele alcance velocidades extremamente altas.
Para frear o trem, a direção da corrente elétrica nos trilhos é simplesmente invertida, criando uma força magnética de oposição.
Un reportero se quedó sin palabras tras presenciar el nuevo tren Maglev de 70 millones de dólares de Japón en acción a 310 mph. pic.twitter.com/s5j0yVvUnW— Mind Climb 👽 (@mindclimb25) October 14, 2025
Suspensão Eletrodinâmica
- Utiliza a repulsão magnética. O trem é equipado com ímãs supercondutores poderosos;
- Quando o trem atinge uma certa velocidade (acima de 100 km/h), o movimento desses ímãs supercondutores induz uma corrente elétrica nas bobinas dos trilhos;
- Essa corrente cria um campo magnético nos trilhos que repele o trem, forçando-o a levitar a uma distância maior (alguns centímetros).
Propulsão (Movimento)
- O motor do trem Maglev não fica no veículo em si, mas é um motor linear que se estende por toda a linha:
- As bobinas elétricas localizadas nos trilhos (ou na guia) funcionam como o estator de um motor elétrico linear convencional:
- Os ímãs do trem funcionam como o rotor:
- Ao variar a corrente elétrica nas bobinas dos trilhos, campos magnéticos alternados são criados:
- A atração e repulsão sequencial desses campos magnéticos com os ímãs do trem puxam ou empurram o veículo continuamente, impulsionando-o para frente a altas velocidades.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes