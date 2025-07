Veja quanto custará o Yaris Cross, SUV híbrido de entrada da Toyota

Yaris Cross é a nova aposta da Toyota - Foto: Divulgação | Toyota

A Toyota prepara a sua grande estreia para ainda este ano: o Yaris Cross, primeiro SUV híbrido flex de entrada da marca. Ele já tem data para desembarcar no Brasil.

O modelo será oficialmente lançado em outubro e começa a chegar às concessionárias em novembro, com produção nacional na fábrica de Sorocaba (SP), de acordo com informações do G1.

A montadora promete um utilitário esportivo que une economia, tecnologia e um preço competitivo, mas será que ele cumpre tudo isso?

O que se sabe até agora sobre carro da Toyota

Sem revelar muitos detalhes, a Toyota ainda mantém mistério sobre versões, equipamentos e desempenho do Yaris Cross no Brasil.

Mas se seguir a receita do modelo já à venda no Chile, o novo SUV terá um conjunto híbrido formado por motor 1.5 flex de ciclo Atkinson (91 cv) e motor elétrico de 80 cv, entregando uma potência combinada em torno de 115 cv, e com a vantagem da tecnologia flex, algo inédito entre os SUVs compactos híbridos.

Além do trem de força eficiente, o Yaris Cross também chama atenção pelas dimensões: são 4,31m de comprimento, 1,77m de largura e 1,61m de altura, com porta-malas de até 471 litros, maior até que o do Corolla Cross.

O entre-eixos de 2,62 m sugere que a cabine pode ser um pouco mais compacta, priorizando o espaço para bagagens.

Posicionamento estratégico

O Yaris Cross entra em uma das categorias mais acirradas do mercado, enfrentando pesos pesados como Honda HR-V, Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e Jeep Renegade.

Ainda assim, a Toyota pretende que o modelo ocupe a base da linha de SUVs da marca, abaixo do Corolla Cross, e conquiste quem busca um SUV compacto com apelo ecológico, sem abrir mão do desempenho e do conforto.

E quanto vai custar?

No Chile, o Yaris Cross parte de 17.590.000 pesos, que é o equivalente a cerca de R$ 101 mil em conversão direta, sem impostos.

No entanto, especialistas apontam que, ao chegar ao Brasil, o modelo deve ficar entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, dependendo da versão

A estimativa leva em conta o custo de produção local, a tecnologia híbrida e o posicionamento frente aos concorrentes.