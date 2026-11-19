FORÇA BRUTA
Vídeo: Modelo híbrido da Denza reboca Boeing 747 de 180 toneladas
Operação no Reino Unido percorreu 1.600 metros com propulsão elétrica da plataforma híbrida DMO
Um SUV da marca Denza, modelo Bao 5, concluiu uma operação de reboque de um avião Boeing 747-400 de aproximadamente 180 toneladas utilizando apenas duas rodas em contato com o solo.
O teste foi realizado no aeródromo de Dunsfold, em Surrey, na Inglaterra, para demonstrar a capacidade de tração da plataforma híbrida plug-in DMO (Dual Mode Off-road).
De acordo com os dados divulgados pela fabricante, a operação estabeleceu dois registros: o primeiro carro de produção a rebocar uma aeronave apoiado em duas rodas e o primeiro veículo a puxar um Boeing 747 utilizando exclusivamente propulsão elétrica.
No acumulado das três etapas do percurso, o veículo deslocou a aeronave por 1.600 metros, distância correspondente a quatro voltas em uma pista de atletismo de 400 metros.
Como funcionou o teste em três etapas
A operação em Dunsfold foi estruturada em fases progressivas de redução de pontos de apoio no asfalto. O veículo foi conduzido por Mark Gallifant, técnico da BYD no Reino Unido, que superou sua marca anterior de reboque — registrada anteriormente com um ônibus de dois andares com lotação de passageiros.
- Etapa 1: O SUV deslocou o avião utilizando as quatro rodas em contato com a pista.
- Etapa 2: O teste prosseguiu com a retirada de uma das rodas, mantendo o veículo apoiado em três pontos.
- Etapa 3: Na fase final, o Bao 5 operou apoiado apenas em uma roda dianteira e uma traseira do mesmo lado.
Adaptações estruturais e uso de lastro
Para executar a manobra sem perder contato com o solo, o veículo — na versão Ultimate comercializada no mercado britânico — passou por modificações focadas na distribuição de peso e no acoplamento da carga:
- Remoção de componentes: Os bancos da cabine foram retirados para abrir espaço no interior do veículo.
- Adição de peso: Foram instalados lastros de 2.000 kg para a fase com três rodas e de 4.500 kg para a etapa com duas rodas, aumentando a carga sobre os pneus no solo para gerar atrito.
- Suportes de eixo: Estabilizadores foram acoplados aos eixos para compensar a ausência das rodas removidas, além da instalação de uma estrutura de engate conectada à aeronave.
Especificações da tecnologia híbrida DMO
O conjunto motriz original do Denza Bao 5 foi mantido sem alterações mecânicas. A arquitetura DMO integra um motor 1.5 turbo a combustão e três motores elétricos (dois destinados à tração, posicionados um em cada eixo, e um terceiro com função de gerador).
Embora o sistema entregue 544 cv de potência combinada e 760 Nm de torque, o motor a combustão permaneceu desligado para fins de locomoção durante o reboque, fazendo com que toda a força de arrasto fosse gerada pela bateria e pelos motores elétricos.
No ciclo de homologação WLTP, o modelo registra autonomia de 90 km em modo 100% elétrico e alcance combinado de 864 km.
Condições da pista e inspeção da aeronave
O cronograma da operação sofreu atrasos devido à chuva registrada no dia das tentativas finais, o que diminuiu o coeficiente de atrito do asfalto.
A equipe aguardou a secagem da pista para iniciar o deslocamento do Boeing 747-400 — aeronave aposentada de operações comerciais em 2020, mas mantida com motores e mobiliário interno, totalizando 180 toneladas.
Após o encerramento de cada etapa, inspeções técnicas realizadas no chassi, nos pneus e no sistema elétrico não apontaram avarias ou sobrecarga nos componentes.
O Grupo BYD, controlador da Denza, informou que a iniciativa faz parte dos testes de engenharia da marca, que emprega mais de 120 mil engenheiros e registra uma média de 40 patentes por dia.
Nota: O veículo utilizado no Reino Unido corresponde à configuração do mercado local e pode apresentar diferenças técnicas em relação ao Denza B5 comercializado no Brasil.