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Um SUV da marca Denza, modelo Bao 5, concluiu uma operação de reboque de um avião Boeing 747-400 de aproximadamente 180 toneladas utilizando apenas duas rodas em contato com o solo.

O teste foi realizado no aeródromo de Dunsfold, em Surrey, na Inglaterra, para demonstrar a capacidade de tração da plataforma híbrida plug-in DMO (Dual Mode Off-road).

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De acordo com os dados divulgados pela fabricante, a operação estabeleceu dois registros: o primeiro carro de produção a rebocar uma aeronave apoiado em duas rodas e o primeiro veículo a puxar um Boeing 747 utilizando exclusivamente propulsão elétrica.

No acumulado das três etapas do percurso, o veículo deslocou a aeronave por 1.600 metros, distância correspondente a quatro voltas em uma pista de atletismo de 400 metros.

Como funcionou o teste em três etapas

Denza, modelo Bao 5, puxando Boeing 747-400 - Foto: Divulgação Denza

A operação em Dunsfold foi estruturada em fases progressivas de redução de pontos de apoio no asfalto. O veículo foi conduzido por Mark Gallifant, técnico da BYD no Reino Unido, que superou sua marca anterior de reboque — registrada anteriormente com um ônibus de dois andares com lotação de passageiros.

Etapa 1 : O SUV deslocou o avião utilizando as quatro rodas em contato com a pista.

: O SUV deslocou o avião utilizando as quatro rodas em contato com a pista. Etapa 2 : O teste prosseguiu com a retirada de uma das rodas, mantendo o veículo apoiado em três pontos.

: O teste prosseguiu com a retirada de uma das rodas, mantendo o veículo apoiado em três pontos. Etapa 3: Na fase final, o Bao 5 operou apoiado apenas em uma roda dianteira e uma traseira do mesmo lado.

Adaptações estruturais e uso de lastro

Denza, modelo Bao 5, puxando Boeing 747-400 - Foto: Divulgação Denza

Para executar a manobra sem perder contato com o solo, o veículo — na versão Ultimate comercializada no mercado britânico — passou por modificações focadas na distribuição de peso e no acoplamento da carga:

Remoção de componentes : Os bancos da cabine foram retirados para abrir espaço no interior do veículo.

: Os bancos da cabine foram retirados para abrir espaço no interior do veículo. Adição de peso : Foram instalados lastros de 2.000 kg para a fase com três rodas e de 4.500 kg para a etapa com duas rodas, aumentando a carga sobre os pneus no solo para gerar atrito.

: Foram instalados lastros de 2.000 kg para a fase com três rodas e de 4.500 kg para a etapa com duas rodas, aumentando a carga sobre os pneus no solo para gerar atrito. Suportes de eixo : Estabilizadores foram acoplados aos eixos para compensar a ausência das rodas removidas, além da instalação de uma estrutura de engate conectada à aeronave.

Especificações da tecnologia híbrida DMO

Denza Bao 5 - Foto: Divulgação Denza

O conjunto motriz original do Denza Bao 5 foi mantido sem alterações mecânicas. A arquitetura DMO integra um motor 1.5 turbo a combustão e três motores elétricos (dois destinados à tração, posicionados um em cada eixo, e um terceiro com função de gerador).

Embora o sistema entregue 544 cv de potência combinada e 760 Nm de torque, o motor a combustão permaneceu desligado para fins de locomoção durante o reboque, fazendo com que toda a força de arrasto fosse gerada pela bateria e pelos motores elétricos.

No ciclo de homologação WLTP, o modelo registra autonomia de 90 km em modo 100% elétrico e alcance combinado de 864 km.

Condições da pista e inspeção da aeronave

O cronograma da operação sofreu atrasos devido à chuva registrada no dia das tentativas finais, o que diminuiu o coeficiente de atrito do asfalto.

A equipe aguardou a secagem da pista para iniciar o deslocamento do Boeing 747-400 — aeronave aposentada de operações comerciais em 2020, mas mantida com motores e mobiliário interno, totalizando 180 toneladas.

Após o encerramento de cada etapa, inspeções técnicas realizadas no chassi, nos pneus e no sistema elétrico não apontaram avarias ou sobrecarga nos componentes.

O Grupo BYD, controlador da Denza, informou que a iniciativa faz parte dos testes de engenharia da marca, que emprega mais de 120 mil engenheiros e registra uma média de 40 patentes por dia.

Nota: O veículo utilizado no Reino Unido corresponde à configuração do mercado local e pode apresentar diferenças técnicas em relação ao Denza B5 comercializado no Brasil.

Veja o vídeo