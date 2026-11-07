BYD lança sedã elétrico com 1.000 km de autonomia que gira no próprio eixo

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A Yangwang, divisão de ultraluxo do grupo BYD, apresentou neste sábado, 7, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o sedã elétrico ALTIOR. O lançamento foi acompanhado presencialmente pela equipe de reportagem do Grupo A TARDE.



O modelo combina referências da cultura chinesa a tecnologias avançadas, com destaque para a arquitetura de quatro motores elétricos independentes e a autonomia superior a 1.000 quilômetros.

Estrutura visual e influências históricas

O desenvolvimento do ALTIOR durou três anos. O projeto visual busca referência no ding, recipiente cerimonial de bronze da tradição chinesa associado à força e prestígio.

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O nome utilizado no mercado chinês é Dingyao. A denominação global ALTIOR deriva do latim e significa "mais elevado".

Foto: Divulgação BYD

Elementos externos de design:

Marcador Grade dianteira com peças polidas individualmente e 12 elementos luminosos sequenciais.

Marcador Portas com abertura oposta em ângulos de 80 graus na dianteira e 90 graus na traseira.

Marcador Guarda-chuvas integrados com desenho inspirado no Templo do Céu de Pequim.

Marcador Opções de rodas de 21 polegadas com pneus para redução de ruído de rodagem.

Dimensões da carroceria e capacidades do YANGWANG ALTIO

Comprimento: 5,60 metros

Marcador Largura: 2,03 metros

Marcador Altura: 1,59 metro

Marcador Distância entre-eixos: 3,50 metros

Marcador Distância entre centro da roda dianteira e pedais: 740 milímetros

Marcador Capacidade do porta-malas: 532 litros

Marcador Tamanho das rodas: 21 polegadas (3 opções de design).



Foto: Divulgação BYD

Configuração e materiais da cabine

O interior foi desenhado para quatro ocupantes sob o conceito de simetria. A montagem utiliza jade amarelo de Hetian polido à mão nas saídas do ar-condicionado, bordado Suzhou em fios de seda, couro semi-anilina de flor integral e tapetes de lã pura.

Recursos de conforto e entretenimento:

Marcador Console executivo traseiro para controle de funções do veículo e rebatimento do banco dianteiro.

Marcador Bancos traseiros com reclinação, elevação de apoio para pernas, massagem mecânica e função gravidade zero.

Marcador Espaço traseiro com 1.209 milímetros para pernas e 354 milímetros para joelhos.

Marcador Sistema de áudio Dynaudio Platinum Evidence com 39 alto-falantes e unidades de agudos giratórias.

Marcador Tela retrátil de 21,4 polegadas instalada no teto do compartimento traseiro.

Marcador Dois compartimentos refrigerados, sendo o traseiro com capacidade de 5,5 litros e alternância entre resfriamento e aquecimento.

Foto: Divulgação BYD

Conjunto mecânico e sistemas eletrônicos

O sedã utiliza a plataforma e⁴, composta por quatro motores elétricos independentes. O sistema ajusta a entrega de torque a cada roda em intervalos inferiores a dez milissegundos.

Tecnologias embarcadas:

Marcador Manobra Tank Turn: capacidade de rotação do veículo sobre o próprio eixo.

Marcador Estabilização de Emergência: manutenção de trajetória em caso de perda de pressão nos pneus.

Marcador Flutuação

Temporária: suporte para travessia de trechos alagados em situações de emergência.

Marcador Suspensão Ativa DiSus: controle de oscilações da carroceria em seis graus de liberdade com leitura de solo em tempo real.

Marcador Assistência God's Eye A: navegação autônoma urbana e rodoviária com algoritmos próprios do grupo BYD

Bateria, autonomia e versões

O ALTIOR é alimentado pela segunda geração da Bateria Blade. O conjunto entrega autonomia superior a 1.000 quilômetros no ciclo de medição CLTC e conta com o sistema de recarga rápida FLASH Charging.

O veículo será oferecido nas configurações Executive e Bespoke. A versão de estreia, chamada Shanhe Dingyun, possui pintura externa em tons marrom e dourado com produção limitada.



Cobertura especial nos Emirados Árabes

A cobertura de A TARDE no Oriente Médio segue nos próximos dias. Além das novidades globais do setor automotivo e da mobilidade elétrica, o portal e as plataformas do grupo trarão uma série de conteúdos especiais direto de Dubai, mostrando os bastidores, a infraestrutura, o estilo de vida e as curiosidades de um dos principais polos de inovação e turismo do mundo.