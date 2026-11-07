Deserto de Dubai: passeio de 4x4 transforma dunas de Margham em aventura radical

O sol já começava a tingir o céu com tons dourados quando a equipe de reportagem do Grupo A TARDE partiu rumo ao deserto de Margham, uma das regiões mais deslumbrantes e preservadas de dunas vermelhas nos Emirados Árabes.

O que prometia ser apenas um passeio pelo deserto logo se transformou em uma experiência inesquecível, marcada por adrenalina pura e paisagens que pareciam tiradas de um filme.

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A bordo dos potentes veículos 4x4, a expedição começou com a clássica e emocionante prática de dune bashing. A cada manobra do motorista — subindo cristas íngremes de areia fina para em seguida desacelerar e deslizar quase de lado pelas encostas —, sentíamos a vibração e o friozinho na barriga de uma verdadeira montanha-russa natural. Os gritos de empolgação e o riso solto ditaram o ritmo da travessia pelas dunas.

No meio do caminho, o deserto reservou uma surpresa contemplativa: entre o relevo avermelhado e o silêncio da paisagem, fomos presenteados com a visão de graciosas gazelas-da-arábia cruzando o horizonte. A presença da fauna nativa em meio ao cenário surreal trouxe um toque mágico e de conexão profunda com a natureza selvagem da região.



Foto: Foto: Jair Mendonça Jr./Ag. A Tarde

Entre manobras radicais, fotos de tirar o fôlego no alto das dunas e o pôr do sol inesquecível cobrindo o horizonte, a passagem do Grupo A Tarde por Margham gravou na memória de todos a essência do deserto: uma mistura perfeita de emoção, beleza natural e liberdade.



Foto: Foto: Jair Mendonça Jr./Ag. A Tarde

Cobertura especial nos Emirados Árabes

A cobertura de A TARDE no Oriente Médio segue nos próximos dias. Além das novidades globais do setor automotivo e da mobilidade elétrica, o portal e as plataformas do grupo trarão uma série de conteúdos especiais direto de Dubai, mostrando os bastidores, a infraestrutura, o estilo de vida e as curiosidades de um dos principais polos de inovação e turismo do mundo.