Yangwang U9 Xtreme atinge 503 km/h e bate recorde mundial em Abu Dhabi

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A TARDE EM DUBAI

O hipercarro elétrico Yangwang U9 Xtreme, desenvolvido pela divisão de luxo da fabricante BYD, estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para veículos de produção. O modelo atingiu a marca de 503,17 km/h em uma via pública localizada na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi.

O feito ocorreu em 1 de novembro de 2026 na Estrada Internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11). O grupo A TARDE acompanhou o evento em Abu Dhabi que reuniu mais de mil jornalistas de todas as partes do mundo.

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O veículo foi conduzido pelo piloto profissional Marc Basseng. O desempenho foi homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e registrou duas marcas oficiais no Guinness World Records: maior velocidade alcançada por um carro de produção em sentido único e maior velocidade alcançada por um carro elétrico de produção em sentido único.

Detalhes técnicos da engenharia elétrica

O veículo adota especificações de propulsão avançadas para alcançar o patamar de desempenho registrado nos testes de pista e de rodagem pública.

Marcador Motorização: Conta com quatro motores elétricos independentes capazes de girar a até 30.000 rpm, entregando uma potência combinada superior a 3.000 cavalos (PS).

Marcador Plataforma de alta tensão: Utiliza arquitetura elétrica de 1.200V, projetada para gerenciar fluxos intensos de energia e otimizar o controle térmico do conjunto.

Marcador Bateria Blade: Emprega química de fosfato de ferro-lítio (LFP), permitindo taxas de descarga de até 30C e fornecimento estável de energia mesmo com percentuais reduzidos de carga.

Marcador Controle de carroçaria DiSus-X: Sistema de suspensão ativa com amortecedores eletrônicos de válvula dupla, capaz de realizar ajustes verticais independentes em milissegundos para manter a estabilidade dinâmica.

Marcador Pneus específicos: O modelo utiliza compostos semi-slick desenvolvidos em parceria com a Giti Tire, equipados com tratamento de recartilhamento na interface com a roda para evitar deslizamentos sob acelerações extremas.



Foto: Ag, A TARDE / Jair Mendonça Jr

Operação logística e presença institucional em Abu Dhabi

A realização do teste em infraestrutura viária pública exigiu planejamento logístico e cooperação com as autoridades locais dos Emirados Árabes Unidos.

Marcador Fechamento de via: Um trecho de 10 quilômetros da rodovia E11 foi isolado para a execução das passagens de alta velocidade, dispondo de uma reta útil de 7 quilômetros.

Marcador Inspeção de pista: As equipes técnicas realizaram varreduras e verificações metro a metro para eliminar resíduos de limpeza ou partículas provenientes da proximidade com o terreno desértico.

Marcador Ajustes noturnos: Entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro, os engenheiros recalibraram o ângulo da asa traseira, modificaram o software de suspensão para contrabalançar ondulações do asfalto e ajustaram a pressão dos pneus.

Marcador Comitiva e autoridades: O grupo a tarde esteve presente em Abu Dhabi para acompanhar de perto a execução das passagens oficiais, monitorando a coleta de dados telemétricos e o suporte institucional ao evento automotivo.

Produção e disponibilidade global

A linha de montagem do Yangwang U9 Xtreme foi planejada para atender a um volume restrito de exemplares voltados a colecionadores e clientes selecionados.

Marcador Edição limitada: A fabricação mundial está estritamente limitada a 30 unidades numeradas.

Marcador Personalização: Cada unidade possui especificações customizadas conforme as preferências estéticas aprovadas pelos compradores durante o processo de agendamento contratual.