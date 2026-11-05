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Dolphin Mini e Haval H6 lideram explosão de eletrificados no Brasil

Vendas de eletrificados somaram 381,6 mil unidades

Gustavo Zambianco
Por
BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

Não é mentira dizer que os carros híbridos e elétricos já caíram nas graças dos brasileiros, visto que, entre janeiro e setembro de 2026, os modelos elétricos e híbridos já somam 381.609 unidades no país, representando 17,7% da frota nacional.

Além disso, a venda dos carros elétricos e híbridos também teve um aumento considerável, registrando 53.126 emplacamentos no acumulado de 2026.

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O volume representa crescimento de 148,9% de setembro deste ano em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram comercializadas 21.342 unidades

BYD Dolphin Mini é liderança nos elétricos

Entre os modelos 100% elétricos, o BYD Dolphin Mini está no ponto mais alto da lista, com 9.385 unidades emplacadas, vale ressaltar que, sozinho, o Dolphin Mini representa mais de 42% dos emplacamentos de elétricos.

Seu irmão maior, o BYD Dolphin, ocupa a segunda colocação, com 4.132 unidades, enquanto o Geely EX2 ocupou a terceira posição, com 2.724.

Veja os 10 elétricos mais vendidos de 2026

  1. BYD Dolphin Mini: 9.385 emplacamentos;
  2. BYD Dolphin, 4.132 emplacamentos;
  3. Geely EX2: 2.724 emplacamentos;
  4. GAC Aion UT: 1.47 emplacamentos;
  5. Chevrolet Spark: 751 emplacamentos;
  6. BYD Yuan Pro: 432 emplacamentos;
  7. Geely EX5: 395 emplacamentos;
  8. Chevrolet Captiva: 222 emplacamentos;
  9. Leapmotor C10: 219 emplacamentos;
  10. MG4: 210 emplacamentos.
  • 1 de 9 BYD Dolphin Mini
    BYD Dolphin Mini |
  • 2 de 9 BYD Dolphin
    BYD Dolphin |
  • 3 de 9 Geely EX2
    Geely EX2 |
  • 4 de 9 GAC Aion UT
    GAC Aion UT |
  • 5 de 9 Chevrolet Spark
    Chevrolet Spark |
  • 6 de 9 BYD Yuan Pro
    BYD Yuan Pro |
  • 7 de 9 Chevrolet Captiva
    Chevrolet Captiva |
  • 8 de 9 Dolphin Mini e Haval H6 lideram explosão de eletrificados no Brasil
    |
  • 9 de 9 MG4
    MG4 |

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Híbridos são grande maioria no mercado de eletrificados

Já os modelos híbridos somaram 30.880 unidades emplacadas em setembro, sendo os mais requisitados entre os carros eletrificados, representando 61,2% desses modelos.

O carro que mais se destacou foi o GWM Haval H6, que registrou 6.234 emplacamentos. Na segunda posição ficou o BYD Song Pro, com 3.963 registros, seguido pelo Omoda 5 HEV, que somou 3.615.

Veja os 10 híbridos mais vendidos de 2026

  1. GWM Haval H6: 6.234 emplacamentos;
  2. BYD Song Pro: 3.963 emplacamentos;
  3. Omoda 5 HEV: 3.615 emplacamentos;
  4. Jaecoo 7: 2.613 emplacamentos;
  5. BYD Song Plus: 1.9 emplacamentos;
  6. Toyota Yaris Cross: 1.856 emplacamentos;
  7. BYD King: 1.666 emplacamentos;
  8. Geely EX5 EM-i: 1.572 emplacamentos;
  9. Toyota Corolla Cross: 1.103 emplacamentos;
  10. Jetour T2: 706 emplacamentos.
  • 1 de 9 GWM H6
    GWM H6 |
  • 2 de 9 BYD Song Pro
    BYD Song Pro |
  • 3 de 9 Omoda 5 HEV
    Omoda 5 HEV |
  • 4 de 9 Jaecoo 7
    Jaecoo 7 |
  • 5 de 9 Dolphin Mini e Haval H6 lideram explosão de eletrificados no Brasil
    |
  • 6 de 9 Toyota Yaris Cross
    Toyota Yaris Cross |
  • 7 de 9 BYD King
    BYD King |
  • 8 de 9 Toyota Corolla Cross
    Toyota Corolla Cross |
  • 9 de 9 Jetour T2
    Jetour T2 |
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