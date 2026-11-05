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Dolphin Mini e Haval H6 lideram explosão de eletrificados no Brasil
Vendas de eletrificados somaram 381,6 mil unidades
Não é mentira dizer que os carros híbridos e elétricos já caíram nas graças dos brasileiros, visto que, entre janeiro e setembro de 2026, os modelos elétricos e híbridos já somam 381.609 unidades no país, representando 17,7% da frota nacional.
Além disso, a venda dos carros elétricos e híbridos também teve um aumento considerável, registrando 53.126 emplacamentos no acumulado de 2026.
O volume representa crescimento de 148,9% de setembro deste ano em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram comercializadas 21.342 unidades
BYD Dolphin Mini é liderança nos elétricos
Entre os modelos 100% elétricos, o BYD Dolphin Mini está no ponto mais alto da lista, com 9.385 unidades emplacadas, vale ressaltar que, sozinho, o Dolphin Mini representa mais de 42% dos emplacamentos de elétricos.
Seu irmão maior, o BYD Dolphin, ocupa a segunda colocação, com 4.132 unidades, enquanto o Geely EX2 ocupou a terceira posição, com 2.724.
Veja os 10 elétricos mais vendidos de 2026
- BYD Dolphin Mini: 9.385 emplacamentos;
- BYD Dolphin, 4.132 emplacamentos;
- Geely EX2: 2.724 emplacamentos;
- GAC Aion UT: 1.47 emplacamentos;
- Chevrolet Spark: 751 emplacamentos;
- BYD Yuan Pro: 432 emplacamentos;
- Geely EX5: 395 emplacamentos;
- Chevrolet Captiva: 222 emplacamentos;
- Leapmotor C10: 219 emplacamentos;
- MG4: 210 emplacamentos.
BYD Dolphin Mini | BYD Dolphin | Geely EX2 | GAC Aion UT | Chevrolet Spark | BYD Yuan Pro | Chevrolet Captiva | | MG4 |
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Híbridos são grande maioria no mercado de eletrificados
Já os modelos híbridos somaram 30.880 unidades emplacadas em setembro, sendo os mais requisitados entre os carros eletrificados, representando 61,2% desses modelos.
O carro que mais se destacou foi o GWM Haval H6, que registrou 6.234 emplacamentos. Na segunda posição ficou o BYD Song Pro, com 3.963 registros, seguido pelo Omoda 5 HEV, que somou 3.615.
Veja os 10 híbridos mais vendidos de 2026
- GWM Haval H6: 6.234 emplacamentos;
- BYD Song Pro: 3.963 emplacamentos;
- Omoda 5 HEV: 3.615 emplacamentos;
- Jaecoo 7: 2.613 emplacamentos;
- BYD Song Plus: 1.9 emplacamentos;
- Toyota Yaris Cross: 1.856 emplacamentos;
- BYD King: 1.666 emplacamentos;
- Geely EX5 EM-i: 1.572 emplacamentos;
- Toyota Corolla Cross: 1.103 emplacamentos;
- Jetour T2: 706 emplacamentos.
GWM H6 | BYD Song Pro | Omoda 5 HEV | Jaecoo 7 | | Toyota Yaris Cross | BYD King | Toyota Corolla Cross | Jetour T2 |