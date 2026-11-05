Dolphin Mini e Haval H6 lideram explosão de eletrificados no Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Não é mentira dizer que os carros híbridos e elétricos já caíram nas graças dos brasileiros, visto que, entre janeiro e setembro de 2026, os modelos elétricos e híbridos já somam 381.609 unidades no país, representando 17,7% da frota nacional.

Além disso, a venda dos carros elétricos e híbridos também teve um aumento considerável, registrando 53.126 emplacamentos no acumulado de 2026.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O volume representa crescimento de 148,9% de setembro deste ano em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram comercializadas 21.342 unidades

BYD Dolphin Mini é liderança nos elétricos

Entre os modelos 100% elétricos, o BYD Dolphin Mini está no ponto mais alto da lista, com 9.385 unidades emplacadas, vale ressaltar que, sozinho, o Dolphin Mini representa mais de 42% dos emplacamentos de elétricos.

Seu irmão maior, o BYD Dolphin, ocupa a segunda colocação, com 4.132 unidades, enquanto o Geely EX2 ocupou a terceira posição, com 2.724.

Veja os 10 elétricos mais vendidos de 2026

BYD Dolphin Mini: 9.385 emplacamentos; BYD Dolphin, 4.132 emplacamentos; Geely EX2: 2.724 emplacamentos; GAC Aion UT: 1.47 emplacamentos; Chevrolet Spark: 751 emplacamentos; BYD Yuan Pro: 432 emplacamentos; Geely EX5: 395 emplacamentos; Chevrolet Captiva: 222 emplacamentos; Leapmotor C10: 219 emplacamentos; MG4: 210 emplacamentos.

1 de 9 BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação | BYD

2 de 9 BYD Dolphin | Foto: Divulgação

3 de 9 Geely EX2 | Foto: Divulgação

4 de 9 GAC Aion UT | Foto: Divulgação

5 de 9 Chevrolet Spark | Foto: Divulgação

6 de 9 BYD Yuan Pro | Foto: Divulgação

7 de 9 Chevrolet Captiva | Foto: Divulgação

8 de 9 | Foto: Divulgação

9 de 9 MG4 | Foto: Divulgação

Híbridos são grande maioria no mercado de eletrificados

Já os modelos híbridos somaram 30.880 unidades emplacadas em setembro, sendo os mais requisitados entre os carros eletrificados, representando 61,2% desses modelos.

O carro que mais se destacou foi o GWM Haval H6, que registrou 6.234 emplacamentos. Na segunda posição ficou o BYD Song Pro, com 3.963 registros, seguido pelo Omoda 5 HEV, que somou 3.615.

Veja os 10 híbridos mais vendidos de 2026

GWM Haval H6: 6.234 emplacamentos; BYD Song Pro: 3.963 emplacamentos; Omoda 5 HEV: 3.615 emplacamentos; Jaecoo 7: 2.613 emplacamentos; BYD Song Plus: 1.9 emplacamentos; Toyota Yaris Cross: 1.856 emplacamentos; BYD King: 1.666 emplacamentos; Geely EX5 EM-i: 1.572 emplacamentos; Toyota Corolla Cross: 1.103 emplacamentos; Jetour T2: 706 emplacamentos.