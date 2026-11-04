Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

NOVIDADE NO MERCADO

Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria

Empresa anuncia produção nacional da inédita Himalayan 750

Luiz Almeida
Por
Royal Enfield terá produção em fábrica própria no Brasil
Royal Enfield terá produção em fábrica própria no Brasil - Foto: Divulgação / Royal Enfield

A fabricante indiana Royal Enfield confirmou que vai iniciar a produção de motocicletas em sua primeira fábrica própria no Brasil em maio de 2027.

A estrutura será erguida no polo industrial de Manaus, no Amazonas, e terá operação 100% controlada pela montadora, de acordo com informações do NSC Total.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A movimentação marca uma nova fase de expansão no país, que já se consolidou como o principal mercado consumidor da marca fora da Índia. Hoje, a linha de montagem local da fabricante opera na capital amazonense sob regime de parceria com a Dafra e o Grupo Multi.

  • 1 de 5 Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria
    |
  • 2 de 5 Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria
    |
  • 3 de 5 Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria
    |
  • 4 de 5 Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria
    |
  • 5 de 5 Royal Enfield terá produção em fábrica própria no Brasil
    Royal Enfield terá produção em fábrica própria no Brasil |

Mesmo com o investimento na planta de controle exclusivo, a direção da Royal Enfield garantiu que a cooperação industrial mantida com a Dafra continuará ativa.

Marca indiana bate 100 mil emplacamentos no país

A decisão de verticalizar a produção acompanha o ritmo acelerado de vendas em território nacional. Presente oficialmente no mercado brasileiro há cerca de nove anos, a fabricante superou a marca histórica de 100 mil motocicletas emplacadas.

Leia Também:

AUTOS

Move Brasil oferece motos sem entrada a partir de R$ 12 mil para motoristas por aplicativo
Move Brasil oferece motos sem entrada a partir de R$ 12 mil para motoristas por aplicativo imagem

AUTOPROPELIDOS, CICLOMOTORES E MOTOCICLETAS

Silenciosas e econômicas, mas na mira da Lei: o que muda para as motos elétricas
Silenciosas e econômicas, mas na mira da Lei: o que muda para as motos elétricas imagem

POLÍCIA

Evento clandestino de 'grau' termina com 14 motos apreendidas em Salvador
Evento clandestino de 'grau' termina com 14 motos apreendidas em Salvador imagem

Apenas em 2025, a marca comercializou 35 mil motos no mercado nacional, atingindo 31.077 emplacamentos registrados. No mercado global, a montadora mantém a liderança isolada na Índia entre os modelos de 250 a 750 cilindradas, onde vendeu 1,1 milhão de unidades ao longo do último ano fiscal.

Junto ao anúncio da nova planta industrial, a montadora confirmou que a recém-apresentada Himalayan 750 terá produção nacionalizada.

Equipada com propulsor de dois cilindros paralelos e 743 cilindradas, a trail de média-alta cilindrada estreia na Índia em janeiro de 2027 e tem desembarque previsto nas concessionárias brasileiras por volta de outubro do mesmo ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Himalayan 750 Mercado de Motos Motos no Brasil Royal Enfield

Relacionadas

Mais lidas