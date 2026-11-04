NOVIDADE NO MERCADO
Fabricante indiana com mais de 100 mil motos no Brasil confirma fábrica própria
Empresa anuncia produção nacional da inédita Himalayan 750
A fabricante indiana Royal Enfield confirmou que vai iniciar a produção de motocicletas em sua primeira fábrica própria no Brasil em maio de 2027.
A estrutura será erguida no polo industrial de Manaus, no Amazonas, e terá operação 100% controlada pela montadora, de acordo com informações do NSC Total.
A movimentação marca uma nova fase de expansão no país, que já se consolidou como o principal mercado consumidor da marca fora da Índia. Hoje, a linha de montagem local da fabricante opera na capital amazonense sob regime de parceria com a Dafra e o Grupo Multi.
| | | | Royal Enfield terá produção em fábrica própria no Brasil |
Mesmo com o investimento na planta de controle exclusivo, a direção da Royal Enfield garantiu que a cooperação industrial mantida com a Dafra continuará ativa.
Marca indiana bate 100 mil emplacamentos no país
A decisão de verticalizar a produção acompanha o ritmo acelerado de vendas em território nacional. Presente oficialmente no mercado brasileiro há cerca de nove anos, a fabricante superou a marca histórica de 100 mil motocicletas emplacadas.
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Apenas em 2025, a marca comercializou 35 mil motos no mercado nacional, atingindo 31.077 emplacamentos registrados. No mercado global, a montadora mantém a liderança isolada na Índia entre os modelos de 250 a 750 cilindradas, onde vendeu 1,1 milhão de unidades ao longo do último ano fiscal.
Junto ao anúncio da nova planta industrial, a montadora confirmou que a recém-apresentada Himalayan 750 terá produção nacionalizada.
Equipada com propulsor de dois cilindros paralelos e 743 cilindradas, a trail de média-alta cilindrada estreia na Índia em janeiro de 2027 e tem desembarque previsto nas concessionárias brasileiras por volta de outubro do mesmo ano.