Move Brasil oferece motos sem entrada a partir de R$ 12 mil para motoristas por aplicativo

Trabalhadores que dependem de uma motocicleta para fazer entregas ou transportar passageiros podem financiar um veículo zero-quilômetro pelo Move Brasil, programa do Governo Federal que oferece condições especiais de crédito. A iniciativa permite financiar até 100% do valor do bem, sem entrada, com prazo de até 48 meses e juros de até 0,99% ao mês para homens e 0,91% para mulheres.

A lista de veículos elegíveis inclui modelos a combustão de marcas como Honda e Yamaha, além de opções elétricas. Entre os veículos relacionados estão alternativas com preços a partir de R$ 12.490, como os ciclomotores elétricos Shineray SE1 e SE2.

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Apesar das condições facilitadas, o financiamento não é liberado automaticamente. O interessado precisa cumprir os critérios do programa Move Brasil, fazer o cadastro pela plataforma Gov.br, receber a confirmação de elegibilidade e passar pela análise de crédito de uma instituição financeira habilitada.

Quais motos podem ser financiadas pelo Move Brasil?

O programa contempla motocicletas, motonetas e ciclomotores novos que atendam às regras de fabricação e homologação. A relação de bens financiáveis divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) inclui modelos a combustão e elétricos.

Entre as opções a combustão estão motos da Honda e da Yamaha, procuradas por trabalhadores que precisam de um veículo para a rotina profissional.

Confira os modelos de motos a combustão elegíveis:

Honda Biz 125 EX: R$ 16.840;

Honda CG 160 Cargo: R$ 18.390;

R$ 18.390; Yamaha Factor: R$ 18.490;

R$ 18.490; Honda CG 160 Fan: R$ 18.890;

R$ 18.890; Yamaha Factor DX: R$ 18.990;

R$ 18.990; Honda CG 160 Titan: R$ 20.590;

R$ 20.590; Yamaha Fazer FZ15: R$ 21.190;

R$ 21.190; Honda CG 160 50 anos: R$ 21.270;

R$ 21.270; Honda NXR160 Bros CBS: R$ 22.400;

R$ 22.400; Yamaha Crosser 150 S ABS: R$ 22.790;

R$ 22.790; Yamaha Crosser 150 Z ABS: R$ 22.990;

R$ 22.990; Honda NXR160 Bros ABS: R$ 23.390.

Antes de fechar negócio, o trabalhador deve consultar a lista oficial atualizada e confirmar se a versão escolhida está habilitada.

Quais motos elétricas podem ser financiadas?

O Move Brasil também contempla veículos elétricos de duas rodas que atendam às condições do programa. A modalidade busca ampliar as alternativas para quem trabalha com entregas e deslocamentos urbanos.

Shineray SE1: R$ 12.490;

R$ 12.490; Shineray SE2: R$ 12.490;

R$ 12.490; Watts W125: R$ 15.992;

R$ 15.992; Shineray SHE-S: R$ 16.490;

R$ 16.490; Yamaha Neo's: R$ 25.990.

A relação de bens financiáveis também inclui outras categorias, como bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, desde que cumpram as exigências de potência e produção nacional ou de projeto de investimento no Brasil.

Quem pode participar do Move Brasil Moto?



O programa atende profissionais que utilizam veículos de duas rodas para trabalhar, incluindo entregadores de aplicativos, motofretistas e mototaxistas. As exigências variam conforme a forma de atuação.

Para trabalhadores vinculados a plataformas digitais, é necessário:

Estar cadastrado em uma plataforma habilitada há pelo menos seis meses;

em uma plataforma habilitada há pelo menos Ter realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas;

Cumprir os requisitos de tempo de atividade e quantidade de serviços na mesma plataforma;

tempo de atividade e quantidade de serviços Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A , exigida para o financiamento de motocicletas.

Já os profissionais com carteira assinada, como motofretistas e mototaxistas, precisam comprovar pelo menos seis meses de vínculo empregatício na mesma empresa, conforme as regras aplicáveis à modalidade.

Cada beneficiário pode financiar um veículo pela linha destinada a pessoas físicas. A verificação dos requisitos profissionais é feita a partir das informações disponibilizadas pelas plataformas participantes ou da comprovação do vínculo de trabalho, conforme o caso.

veja modelos, preços, juros, requisitos e como solicitar o crédito. - Foto: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Quais são os juros e o prazo de pagamento?

O Move Brasil oferece financiamento de até 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada, desde que a operação seja aprovada pela instituição financeira.

As condições divulgadas para pessoas físicas são:

Juros para homens: até 0,99% ao mês;

até 0,99% ao mês; Juros para mulheres: até 0,91% ao mês;

até 0,91% ao mês; Prazo de pagamento: até 48 meses;

até 48 meses; Carência: dois meses para o início do pagamento do principal da dívida.

O programa também prevê seguro prestamista, cujo custo deve ser considerado na contratação.

Em uma simulação apresentada pelo Governo Federal durante o lançamento, um financiamento de R$ 21 mil resultaria em parcelas próximas de R$ 552. O valor serve como referência e não corresponde a uma oferta garantida para todos os clientes, já que as condições efetivas dependem da operação contratada.

Não há um teto único de preço para as motocicletas estabelecido na regra geral divulgada pelo MDIC. Ainda assim, o valor liberado depende da análise de crédito e das condições oferecidas pela instituição financeira.

Como se cadastrar para financiar uma moto?

O processo para participar do Move Brasil é dividido em três etapas: cadastro, confirmação de elegibilidade e solicitação do financiamento.

Faça o cadastro: acesse o portal oficial do programa, em gov.br/movebrasil, entre com a conta Gov.br e selecione a modalidade Entregadores e Motoapp.

acesse o portal oficial do programa, em gov.br/movebrasil, entre com a conta Gov.br e selecione a modalidade Entregadores e Motoapp. Autorize a verificação dos dados: durante o procedimento, o trabalhador deve permitir a consulta às informações necessárias para comprovar que atende aos critérios de participação.

durante o procedimento, o trabalhador deve permitir a consulta às informações necessárias para comprovar que atende aos critérios de participação. Aguarde a resposta: a análise de elegibilidade deve ser concluída em até dez dias úteis. A comunicação é feita pela caixa postal da conta Gov.br e, conforme as informações do programa, por mensagem de WhatsApp.

a análise de elegibilidade deve ser concluída em até dez dias úteis. A comunicação é feita pela caixa postal da conta Gov.br e, conforme as informações do programa, por mensagem de WhatsApp. Escolha um veículo elegível: após receber a confirmação, o profissional pode consultar a relação oficial de modelos financiáveis e escolher a opção desejada.

após receber a confirmação, o profissional pode consultar a relação oficial de modelos financiáveis e escolher a opção desejada. Solicite o crédito: com a elegibilidade confirmada, o trabalhador deve procurar uma instituição financeira habilitada para passar pela análise de crédito e verificar as condições do contrato.

O cadastro no programa não substitui a avaliação financeira do banco. Por isso, a confirmação de que o profissional atende aos requisitos não garante a liberação do dinheiro.

Quais bancos participam do programa?

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão entre as instituições relacionadas à operação do Move Brasil. O interessado deve consultar a lista oficial de instituições habilitadas para verificar os canais de atendimento disponíveis e as condições de contratação.

A Caixa, por exemplo, disponibiliza informações sobre a modalidade em seu portal de financiamento. Os procedimentos podem variar de acordo com o banco escolhido.

Antes de assinar o contrato, é importante conferir o valor das parcelas, os juros efetivamente aplicados, o seguro prestamista e os demais encargos. Mesmo com a possibilidade de financiar o veículo sem entrada, o compromisso financeiro pode se estender por quatro anos.

O que fazer se o financiamento for negado?

A recusa pode acontecer em duas etapas diferentes: na verificação dos critérios de participação ou na análise de crédito realizada pelo banco.

Se o cadastro não for considerado elegível, o profissional deve conferir se atende aos requisitos de tempo de atividade, quantidade de serviços realizados e regularidade na plataforma utilizada. Caso a análise continue pendente depois de dez dias úteis, a orientação é consultar o status no portal e aguardar a atualização, sem cancelar o pedido e fazer outro cadastro enquanto o processamento estiver em andamento.

Se a elegibilidade for confirmada, mas o financiamento for negado, o trabalhador pode procurar a instituição financeira para entender os motivos da decisão. Também pode consultar outro banco habilitado, observando os procedimentos e critérios aplicáveis.

Ter restrições no CPF não representa, por si só, uma proibição automática de participação no programa. Isso, porém, não garante a aprovação do crédito, que depende da avaliação financeira feita pela instituição.

Vale a pena financiar uma moto pelo Move Brasil?

A linha pode ser uma alternativa para quem depende da motocicleta para trabalhar e não tem dinheiro reservado para dar entrada. A possibilidade de financiar o valor integral do veículo e contar com juros reduzidos pode facilitar a compra de uma moto nova.

Antes de contratar, entretanto, é necessário avaliar se as parcelas cabem no orçamento. Além do financiamento, o trabalhador precisa considerar despesas com combustível ou recarga, manutenção, pneus, documentação e seguro.

O prazo de até 48 meses também exige planejamento. Uma parcela que parece acessível no início pode comprometer parte da renda durante vários anos.

O primeiro passo para quem deseja aproveitar as condições do Move Brasil é conferir os critérios de participação e realizar o cadastro no portal oficial. Depois da confirmação de elegibilidade, será necessário escolher um modelo incluído na lista de bens financiáveis e obter a aprovação do banco.