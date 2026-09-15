Move Brasil: Geely reduz preço de carro elétrico em mais de R$ 53 mil

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A fabricante Geely integrou veículos ao programa federal Move Brasil. A medida contempla taxistas e motoristas de aplicativo com reduções de valores e isenções tributárias.

O modelo EX5 EM-i Pro possui preço regular de R$ 189.990. Para taxistas, o valor final atinge R$ 136.926 por meio de deduções legais e abatimentos da marca, gerando economia superior a R$ 53 mil. Para motoristas de aplicativo, o preço fica em R$ 174.790.

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Traseira Geely EX5 EM-i Pro - Foto: Divulgação Geely

O hatch elétrico EX2 integra a iniciativa nas versões Pro e Max. O programa disponibiliza linhas de financiamento operadas pelo BNDES com taxas reduzidas e prazos estendidos para profissionais do setor de transporte de passageiros.

Ficha Técnica do Geely EX5 EM-i Pro

Interior Geely EX5 EM-i Pro - Foto: Divulgação Geely