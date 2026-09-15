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EX5 EM-I PRO

Move Brasil: Geely reduz preço de carro elétrico em mais de R$ 53 mil

Iniciativa federal inclui SUV híbrido e hatch elétrico com financiamento do BNDES e isenções legais

Jair Mendonça Jr
Por
Geely EX5 EM-i Pro
Geely EX5 EM-i Pro - Foto: Divulgação Geely

A fabricante Geely integrou veículos ao programa federal Move Brasil. A medida contempla taxistas e motoristas de aplicativo com reduções de valores e isenções tributárias.

O modelo EX5 EM-i Pro possui preço regular de R$ 189.990. Para taxistas, o valor final atinge R$ 136.926 por meio de deduções legais e abatimentos da marca, gerando economia superior a R$ 53 mil. Para motoristas de aplicativo, o preço fica em R$ 174.790.

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Traseira Geely EX5 EM-i Pro
Traseira Geely EX5 EM-i Pro - Foto: Divulgação Geely

O hatch elétrico EX2 integra a iniciativa nas versões Pro e Max. O programa disponibiliza linhas de financiamento operadas pelo BNDES com taxas reduzidas e prazos estendidos para profissionais do setor de transporte de passageiros.

Ficha Técnica do Geely EX5 EM-i Pro

Interior Geely EX5 EM-i Pro
Interior Geely EX5 EM-i Pro - Foto: Divulgação Geely
  • Categoria: SUV híbrido plug-in
  • Preço de tabela regular: R$ 189.990
  • Preço para taxistas (com programa Move Brasil e isenções): R$ 136.926
  • Preço para motoristas de aplicativo: R$ 174.790
  • Redução máxima (taxistas): superior a R$ 53.000

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