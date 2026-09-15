EX5 EM-I PRO
Move Brasil: Geely reduz preço de carro elétrico em mais de R$ 53 mil
Iniciativa federal inclui SUV híbrido e hatch elétrico com financiamento do BNDES e isenções legais
A fabricante Geely integrou veículos ao programa federal Move Brasil. A medida contempla taxistas e motoristas de aplicativo com reduções de valores e isenções tributárias.
O modelo EX5 EM-i Pro possui preço regular de R$ 189.990. Para taxistas, o valor final atinge R$ 136.926 por meio de deduções legais e abatimentos da marca, gerando economia superior a R$ 53 mil. Para motoristas de aplicativo, o preço fica em R$ 174.790.
O hatch elétrico EX2 integra a iniciativa nas versões Pro e Max. O programa disponibiliza linhas de financiamento operadas pelo BNDES com taxas reduzidas e prazos estendidos para profissionais do setor de transporte de passageiros.
Ficha Técnica do Geely EX5 EM-i Pro
- Categoria: SUV híbrido plug-in
- Preço de tabela regular: R$ 189.990
- Preço para taxistas (com programa Move Brasil e isenções): R$ 136.926
- Preço para motoristas de aplicativo: R$ 174.790
- Redução máxima (taxistas): superior a R$ 53.000