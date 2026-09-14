O veículo chinês que lidera o segmento premium no Brasil pela 3ª vez

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O SUV híbrido Denza B5, marca de luxo do grupo BYD, registrou 677 emplacamentos em agosto e liderou o mercado automotivo premium brasileiro pelo terceiro mês consecutivo.

Os dados foram divulgados pela consultoria Bright Consulting e confirmam a expansão das marcas chinesas no segmento de alto padrão.

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Preço e comercialização

Interior Denza B5 - Foto: Divulgação Denza

O Denza B5 é comercializado no mercado brasileiro pelo preço de R$ 436.000.

Desempenho do mercado e participação

Denza B5 - Foto: Divulgação Denza

A participação da fabricante no mercado de luxo atingiu 18,2%, enquanto o total de veículos chineses no setor alcançou 20,1% no período.

O resultado ocorre em um mês de retração para o segmento de luxo, que somou 3.757 unidades comercializadas, queda de 7% em relação a julho e recuo de 16% na comparação anual.

Especificações técnicas do veículo

O modelo B5 é um utilitário esportivo híbrido plug-in com autonomia combinada de até 1.200 quilômetros. O veículo utiliza a plataforma DMO, tração integral e sistema de suspensão voltado para uso misto.

Expansão da marca no país

A estratégia da empresa no Brasil inclui a expansão da rede de concessionárias para 22 unidades até o final do ano e a introdução de novos modelos no portfólio nacional, como o Z9 GT e o utilitário D9.