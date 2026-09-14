Volkswagen revela carro elétrico com mais de 800 km de autonomia

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A Volkswagen estuda a viabilidade de uma produção em série limitada, de maneira similar à estratégia aplicada anteriormente ao conceito ultrabaixo consumo XL1.

Mission Efficiency - Foto: Divulgação Volkswagen

Até o momento, a fabricante não estabeleceu uma data oficial para o início da linha de montagem comercial do veículo definitivo.

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O projeto Volkswagen Mission Efficiency funciona como um laboratório tecnológico voltado para maximizar a aerodinâmica e o rendimento energético de veículos elétricos.

Mission Efficiency - Foto: Divulgação Volkswagen

Derivado da plataforma MEB+ e estruturado sobre a base mecânica do ID.Polo, o modelo adota formato de gota na traseira e coeficiente de arrasto de 0,158.

Estimativa de valores no mercado internacional

Mission Efficiency - Foto: Divulgação Volkswagen

Como o projeto foca em tecnologias avançadas de redução de peso, construção leve e eficiência extrema, analistas do setor automotivo projetam um custo de aquisição elevado caso o modelo seja comercializado para o público geral.

Preço base estimado : valores oficiais não foram divulgados pela fabricante.

: valores oficiais não foram divulgados pela fabricante. Projeção de mercado : a produção restrita e o uso de componentes tecnológicos específicos elevam o custo de fabricação, posicionando o modelo em categorias de preço superiores às versões convencionais da linha elétrica ID.

O veículo será comercializado no Brasil?

Mission Efficiency - Foto: Divulgação Volkswagen

A montadora não possui planos de comercializar o Volkswagen Mission Efficiency no mercado brasileiro.