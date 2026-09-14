MISSION EFFICIENCY
Volkswagen revela carro elétrico com mais de 800 km de autonomia
Descubra o novo carro elétrico da Volkswagen que roda mais de 800 km e sua tecnologia avançada
A Volkswagen estuda a viabilidade de uma produção em série limitada, de maneira similar à estratégia aplicada anteriormente ao conceito ultrabaixo consumo XL1.
Até o momento, a fabricante não estabeleceu uma data oficial para o início da linha de montagem comercial do veículo definitivo.
O projeto Volkswagen Mission Efficiency funciona como um laboratório tecnológico voltado para maximizar a aerodinâmica e o rendimento energético de veículos elétricos.
Derivado da plataforma MEB+ e estruturado sobre a base mecânica do ID.Polo, o modelo adota formato de gota na traseira e coeficiente de arrasto de 0,158.
Estimativa de valores no mercado internacional
Como o projeto foca em tecnologias avançadas de redução de peso, construção leve e eficiência extrema, analistas do setor automotivo projetam um custo de aquisição elevado caso o modelo seja comercializado para o público geral.
- Preço base estimado: valores oficiais não foram divulgados pela fabricante.
- Projeção de mercado: a produção restrita e o uso de componentes tecnológicos específicos elevam o custo de fabricação, posicionando o modelo em categorias de preço superiores às versões convencionais da linha elétrica ID.
O veículo será comercializado no Brasil?
A montadora não possui planos de comercializar o Volkswagen Mission Efficiency no mercado brasileiro.
- Foco regional: o modelo restringe-se a testes de viabilidade técnica e exibição de engenharia na Europa.
- Infraestrutura e custos: o mercado brasileiro de veículos elétricos prioriza modelos de volume e SUVs, distanciando o conceito de homologação ou importação nacional.