BYD apresenta caminhão elétrico que carrega em 20 minutos

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A BYD detalhou as especificações do caminhão elétrico pesado ETT 44 durante o lançamento na IAA Transportation 2026. O modelo chega focado no mercado europeu de transporte rodoviário pesado de longa distância.

Versões e valores

Versão de lançamento : configuração cavalo mecânico 4×2 destinada a composições e frotas de até 44 toneladas.

: configuração cavalo mecânico 4×2 destinada a composições e frotas de até 44 toneladas. Preço : os valores comerciais específicos por país na Europa ainda não foram divulgados oficialmente pela fabricante, visto que o veículo iniciou sua fase de apresentação ao mercado internacional na feira de Hannover.

Ficha técnica

Caminhão elétrico pesado ETT 44 - Foto: Divulgação BYD

Modelo : BYD ETT 44

: BYD ETT 44 Tipo de veículo : cavalo mecânico elétrico pesado (HGV / 4×2)

: cavalo mecânico elétrico pesado (HGV / 4×2) Peso bruto combinado (PBT) : Até 44.000 kg

: Até 44.000 kg Bateria : tecnologia Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio)

: tecnologia Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio) Capacidade da bateria : 651 kWh

: 651 kWh Tensão nominal do sistema : 851,2 V

Motorização e potência