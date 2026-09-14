ETT 44
BYD apresenta caminhão elétrico que carrega em 20 minutos
Com bateria de 651 kWh e segurança cinco estrelas NCAP, modelo foca no transporte de longa distância
A BYD detalhou as especificações do caminhão elétrico pesado ETT 44 durante o lançamento na IAA Transportation 2026. O modelo chega focado no mercado europeu de transporte rodoviário pesado de longa distância.
Versões e valores
- Versão de lançamento: configuração cavalo mecânico 4×2 destinada a composições e frotas de até 44 toneladas.
- Preço: os valores comerciais específicos por país na Europa ainda não foram divulgados oficialmente pela fabricante, visto que o veículo iniciou sua fase de apresentação ao mercado internacional na feira de Hannover.
Ficha técnica
- Modelo: BYD ETT 44
- Tipo de veículo: cavalo mecânico elétrico pesado (HGV / 4×2)
- Peso bruto combinado (PBT): Até 44.000 kg
- Bateria: tecnologia Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio)
- Capacidade da bateria: 651 kWh
- Tensão nominal do sistema: 851,2 V
Motorização e potência
- Potência nominal contínua: 743 cv (733 hp)
- Potência máxima de pico: até 1.000 cv
- Sistema de recarga: suporte a carregadores ultrarrápidos de megawatt (potência de até 1,5 MW)
- Tempo de recarga: recuperação de 20% a 80% da carga em aproximadamente 20 minutos
- Autonomia estimada: aproximadamente 600 km por carga completa
- Segurança: classificação máxima de 5 estrelas nos testes de segurança viária da NCAP