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ETT 44

BYD apresenta caminhão elétrico que carrega em 20 minutos

Com bateria de 651 kWh e segurança cinco estrelas NCAP, modelo foca no transporte de longa distância

Jair Mendonça Jr
Por
Caminhão elétrico pesado ETT 44
Caminhão elétrico pesado ETT 44 - Foto: Divulgação BYD

A BYD detalhou as especificações do caminhão elétrico pesado ETT 44 durante o lançamento na IAA Transportation 2026. O modelo chega focado no mercado europeu de transporte rodoviário pesado de longa distância.

Versões e valores

  • Versão de lançamento: configuração cavalo mecânico 4×2 destinada a composições e frotas de até 44 toneladas.
  • Preço: os valores comerciais específicos por país na Europa ainda não foram divulgados oficialmente pela fabricante, visto que o veículo iniciou sua fase de apresentação ao mercado internacional na feira de Hannover.

Ficha técnica

Caminhão elétrico pesado ETT 44
Caminhão elétrico pesado ETT 44 - Foto: Divulgação BYD
  • Modelo: BYD ETT 44
  • Tipo de veículo: cavalo mecânico elétrico pesado (HGV / 4×2)
  • Peso bruto combinado (PBT): Até 44.000 kg
  • Bateria: tecnologia Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio)
  • Capacidade da bateria: 651 kWh
  • Tensão nominal do sistema: 851,2 V

Motorização e potência

  • Potência nominal contínua: 743 cv (733 hp)
  • Potência máxima de pico: até 1.000 cv
  • Sistema de recarga: suporte a carregadores ultrarrápidos de megawatt (potência de até 1,5 MW)
  • Tempo de recarga: recuperação de 20% a 80% da carga em aproximadamente 20 minutos
  • Autonomia estimada: aproximadamente 600 km por carga completa
  • Segurança: classificação máxima de 5 estrelas nos testes de segurança viária da NCAP

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