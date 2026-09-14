NOVAS REGRAS
Lula sanciona Move Brasil com pacote de R$ 30 bi para carros novos
Para motoristas de apps e taxistas, programa prioriza a renovação de frota com juros reduzidos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira, 14, o projeto de lei relativo ao programa Move Brasil, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
A medida formaliza diretrizes econômicas e destina um montante de R$ 30 bilhões em linhas de financiamento voltadas à aquisição de veículos novos no país.
Novas regras de crédito automotivo
O texto é derivado da tramitação de uma medida provisória que passou pelo Congresso Nacional. O programa estabelece condições para facilitar o acesso ao crédito automotivo, com foco em categorias profissionais específicas, como motoristas de aplicativo e taxistas.
As operações contam com recursos repassados pelo Tes Nacional ao BNDES e buscam estimular a renovação de frota por meio de veículos mais sustentáveis.
Agenda oficial e alinhamento ministerial
A agenda oficial do presidente incluiu reuniões com ministros de Estado no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto.
Participaram dos encontros os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior, da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, para o alinhamento das medidas econômicas associadas ao programa.
A regulamentação detalhada com os prazos, taxas de juros e critérios de elegibilidade para as linhas de crédito será publicada nas próximas edições do Diário Oficial da União.