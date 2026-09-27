Move Brasil inclui carros de até R$ 200 mil para motoristas de aplicativo; veja modelos

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O Programa Move Brasil passou a contar com mais de 200 opções de carros de até R$ 200 mil para taxistas e motoristas de aplicativo. A nova lista foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) após a ampliação do limite de preço dos veículos contemplados.

A mudança elevou R$ 50 mil se comparado ao teto anterior, permitindo a inclusão de novos modelos, versões e tecnologias.

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Entre as novidades estão SUVs, sedãs e carros com diferentes tipos de motorização, incluindo modelos flex, híbridos e elétricos. A atualização também acrescentou novas versões de veículos que já faziam parte do programa.

Quais carros estão na lista?

Entre os destaques incluídos estão:

Volkswagen T-Cross na versão Extreme;

BYD King;

Yaris Cross nas versões híbridas flex;

Peugeot 2008 GT Hybrid;

Leapmotor C10 e B10.

Ao todo, são mais de 200 opções considerando modelos, versões, tipos de carroceria e tecnologias disponíveis para financiamento dentro do programa.

Confira a lista completa dos carros aptos a participar do Move Brasil com preço de até R$ 200 mil.

O que é o Move Brasil?

O Move Brasil é um programa do governo federal que oferece linhas de financiamento com juros reduzidos para a compra de veículos novos por taxistas e motoristas de aplicativo. A iniciativa busca facilitar a renovação dos veículos utilizados no transporte individual de passageiros, com condições de crédito específicas para os profissionais da categoria.

Em agosto, o governo ampliou de R$ 150 mil para R$ 200 mil o valor máximo dos veículos que podem ser financiados através do programa. A atualização também passou a contemplar mais modelos híbridos, mas manteve as condições de financiamento, o que amplia a quantidade de veículos que podem ser adquiridos pelos profissionais.