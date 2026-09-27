Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Move Brasil inclui carros de até R$ 200 mil para motoristas de aplicativo; veja modelos

Mudança eleva R$ 50 mil se comparado ao teto anterior com novos modelos, versões e tecnologias

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Move Brasil tem lista ampliada de carros de até R$ 200 mil
Move Brasil tem lista ampliada de carros de até R$ 200 mil - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O Programa Move Brasil passou a contar com mais de 200 opções de carros de até R$ 200 mil para taxistas e motoristas de aplicativo. A nova lista foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) após a ampliação do limite de preço dos veículos contemplados.

A mudança elevou R$ 50 mil se comparado ao teto anterior, permitindo a inclusão de novos modelos, versões e tecnologias.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre as novidades estão SUVs, sedãs e carros com diferentes tipos de motorização, incluindo modelos flex, híbridos e elétricos. A atualização também acrescentou novas versões de veículos que já faziam parte do programa.

Quais carros estão na lista?

Entre os destaques incluídos estão:

  • Volkswagen T-Cross na versão Extreme;
  • BYD King;
  • Yaris Cross nas versões híbridas flex;
  • Peugeot 2008 GT Hybrid;
  • Leapmotor C10 e B10.

Ao todo, são mais de 200 opções considerando modelos, versões, tipos de carroceria e tecnologias disponíveis para financiamento dentro do programa.

Confira a lista completa dos carros aptos a participar do Move Brasil com preço de até R$ 200 mil.

O que é o Move Brasil?

Leia Também:

TURISMO FERROVIÁRIO

Viagem de trem que conquistou milhões ganha novos roteiros; veja
Viagem de trem que conquistou milhões ganha novos roteiros; veja imagem

BRASIL

Famosa marca de café sai de circulação após determinação da Anvisa
Famosa marca de café sai de circulação após determinação da Anvisa imagem

AÇÃO COLETIVA

Empresas de apostas preparam reação contra proibição das bets
Empresas de apostas preparam reação contra proibição das bets imagem

O Move Brasil é um programa do governo federal que oferece linhas de financiamento com juros reduzidos para a compra de veículos novos por taxistas e motoristas de aplicativo. A iniciativa busca facilitar a renovação dos veículos utilizados no transporte individual de passageiros, com condições de crédito específicas para os profissionais da categoria.

Em agosto, o governo ampliou de R$ 150 mil para R$ 200 mil o valor máximo dos veículos que podem ser financiados através do programa. A atualização também passou a contemplar mais modelos híbridos, mas manteve as condições de financiamento, o que amplia a quantidade de veículos que podem ser adquiridos pelos profissionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

carros LISTA Move Brasil

Relacionadas

Mais lidas