Famosa marca de café sai de circulação após determinação da Anvisa

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Os supermercados de todo o Brasil estão vetados de vender produtos da marca Moringa da Paz. A proibição é fruto de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre os principais produtos proibidos, está a Cápsula Nespresso de Moringa Oléifera, voltado para as máquinas de café, alcançando outros derivados da marca.

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Segundo a Anvisa, os produtos contendo moringa oléifera não possuem segurança para comercialização no Brasil como alimento. A agência ainda pontuou que as primeiras análises não afastaram riscos de efeitos genotóxicos e hepatotóxicos.

Produtos que estão proibidos

De acordo com a Anvisa, ficam proibidos quatro produtos da marca, com a apreensão dos materiais e veto à sua fabricação, distribuição e comercialização.

Em 2019, a Anvisa já havia sinalizado pela proibição dos produtos com origem na moringa oleifeira, apontando os mesmos problemas na avaliação.

Ficam proibidos os seguintes produtos: