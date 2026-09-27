Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Famosa marca de café sai de circulação após determinação da Anvisa

Supermercados ficam proibidos de vender

Cássio Moreira
Por
Marca de café sai de circulação
Marca de café sai de circulação - Foto: Reprodução

Os supermercados de todo o Brasil estão vetados de vender produtos da marca Moringa da Paz. A proibição é fruto de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre os principais produtos proibidos, está a Cápsula Nespresso de Moringa Oléifera, voltado para as máquinas de café, alcançando outros derivados da marca.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Anvisa, os produtos contendo moringa oléifera não possuem segurança para comercialização no Brasil como alimento. A agência ainda pontuou que as primeiras análises não afastaram riscos de efeitos genotóxicos e hepatotóxicos.

Produtos que estão proibidos

De acordo com a Anvisa, ficam proibidos quatro produtos da marca, com a apreensão dos materiais e veto à sua fabricação, distribuição e comercialização.

Leia Também:

COMBUSTÍVEIS

Governo Federal prorroga subsídio ao diesel por 30 dias; veja valor
Governo Federal prorroga subsídio ao diesel por 30 dias; veja valor imagem

TRAMA GOLPISTA

Defesa usa Caso Master para pedir liberdade de Jair Bolsonaro ao STF
Defesa usa Caso Master para pedir liberdade de Jair Bolsonaro ao STF imagem

PISO SALARIAL

Auxiliares de médicos e dentistas podem ter piso de R$ 3.624
Auxiliares de médicos e dentistas podem ter piso de R$ 3.624 imagem

Em 2019, a Anvisa já havia sinalizado pela proibição dos produtos com origem na moringa oleifeira, apontando os mesmos problemas na avaliação.

Ficam proibidos os seguintes produtos:

  • Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;
  • Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Chá Orgânico de Moringa Oleífera.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Café

Relacionadas

Mais lidas