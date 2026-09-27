BRASIL
Famosa marca de café sai de circulação após determinação da Anvisa
Supermercados ficam proibidos de vender
Os supermercados de todo o Brasil estão vetados de vender produtos da marca Moringa da Paz. A proibição é fruto de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Entre os principais produtos proibidos, está a Cápsula Nespresso de Moringa Oléifera, voltado para as máquinas de café, alcançando outros derivados da marca.
Segundo a Anvisa, os produtos contendo moringa oléifera não possuem segurança para comercialização no Brasil como alimento. A agência ainda pontuou que as primeiras análises não afastaram riscos de efeitos genotóxicos e hepatotóxicos.
Produtos que estão proibidos
De acordo com a Anvisa, ficam proibidos quatro produtos da marca, com a apreensão dos materiais e veto à sua fabricação, distribuição e comercialização.
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Em 2019, a Anvisa já havia sinalizado pela proibição dos produtos com origem na moringa oleifeira, apontando os mesmos problemas na avaliação.
Ficam proibidos os seguintes produtos:
- Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;
- Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
- Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
- Chá Orgânico de Moringa Oleífera.