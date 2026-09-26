Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PISO SALARIAL

Auxiliares de médicos e dentistas podem ter piso de R$ 3.624

Base salarial consta em projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados

Ane Catarine
Por
Câmara analisa piso salarial para auxiliares de médicos e dentistas
Câmara analisa piso salarial para auxiliares de médicos e dentistas - Foto: Agência Brasil/Valter Campanato
Eleições 2026

Auxiliares de médicos e de cirurgiões-dentistas poderão ter um piso salarial de R$ 3.624 para uma jornada de 20 horas semanais. A proposta está prevista no Projeto de Lei 3038/26, em análise na Câmara dos Deputados.

O valor será calculado proporcionalmente para jornadas diferentes, com limite de 40 horas semanais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De autoria do deputado Alfredinho (PT-SP), a proposta abrange as seguintes categorias:

  • auxiliares de laboratório e de radiologia;
  • internos de serviços médicos ou odontológicos;
  • técnicos em Prótese Dentária;
  • técnicos em Saúde Bucal (TSB); e
  • auxiliares em Saúde Bucal (ASB).

Como será o reajuste

Pelo projeto, o piso será reajustado anualmente em 1º de janeiro. Para trabalhadores da iniciativa privada e empregados públicos, a correção seguirá a variação acumulada do IPCA.

Já para servidores estatutários, o reajuste dependerá de uma lei específica de cada ente federativo.

Além do piso, a proposta estabelece regras para a jornada de trabalho. A jornada normal será de quatro horas diárias, com possibilidade de até duas horas extras.

O trabalho noturno e as horas extras terão adicional de 50%, e será garantido um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados.

O projeto também prevê que o custeio da medida pelo setor público será feito por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Leia Também:

CAMINHONEIROS

Piso do frete rodoviário de cargas passa a ter fiscalização mais rígida
Piso do frete rodoviário de cargas passa a ter fiscalização mais rígida imagem

EM ANÁLISE NO SENADO

Novo piso do frete rodoviário: veja como fica a vida dos caminhoneiros
Novo piso do frete rodoviário: veja como fica a vida dos caminhoneiros imagem

EDUCAÇÃO

Novo piso salarial de R$ 5.130 dos professores é aprovado no Senado
Novo piso salarial de R$ 5.130 dos professores é aprovado no Senado imagem

Em que fase está o projeto

O PL 3038/26 ainda está no início da tramitação e será analisado por três comissões da Câmara: Saúde, Finanças e Constituição e Justiça.

Se for aprovado pelas comissões, o projeto poderá seguir diretamente para o Senado. Isso só muda se houver um recurso para que os deputados também votem o texto no plenário.

No Senado, a proposta ainda precisará ser aprovada. Depois, seguirá para sanção do presidente da República. Só então o piso poderá virar lei.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Câmara dos Deputados dentistas Piso Salarial

Relacionadas

Mais lidas