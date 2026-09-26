Auxiliares de médicos e dentistas podem ter piso de R$ 3.624

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Auxiliares de médicos e de cirurgiões-dentistas poderão ter um piso salarial de R$ 3.624 para uma jornada de 20 horas semanais. A proposta está prevista no Projeto de Lei 3038/26, em análise na Câmara dos Deputados.

O valor será calculado proporcionalmente para jornadas diferentes, com limite de 40 horas semanais.

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De autoria do deputado Alfredinho (PT-SP), a proposta abrange as seguintes categorias:

auxiliares de laboratório e de radiologia;

internos de serviços médicos ou odontológicos;

técnicos em Prótese Dentária;

técnicos em Saúde Bucal (TSB); e

auxiliares em Saúde Bucal (ASB).

Como será o reajuste

Pelo projeto, o piso será reajustado anualmente em 1º de janeiro. Para trabalhadores da iniciativa privada e empregados públicos, a correção seguirá a variação acumulada do IPCA.

Já para servidores estatutários, o reajuste dependerá de uma lei específica de cada ente federativo.

Além do piso, a proposta estabelece regras para a jornada de trabalho. A jornada normal será de quatro horas diárias, com possibilidade de até duas horas extras.

O trabalho noturno e as horas extras terão adicional de 50%, e será garantido um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados.

O projeto também prevê que o custeio da medida pelo setor público será feito por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Em que fase está o projeto

O PL 3038/26 ainda está no início da tramitação e será analisado por três comissões da Câmara: Saúde, Finanças e Constituição e Justiça.

Se for aprovado pelas comissões, o projeto poderá seguir diretamente para o Senado. Isso só muda se houver um recurso para que os deputados também votem o texto no plenário.

No Senado, a proposta ainda precisará ser aprovada. Depois, seguirá para sanção do presidente da República. Só então o piso poderá virar lei.