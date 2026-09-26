Governo Federal prorroga subsídio ao diesel por 30 dias; veja valor

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O Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a chamada subvenção ao diesel, um tipo de subsídio usado pelo governo federal para ajudar a manter o preço do combustível mais baixo.

A portaria assinada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, manteve em R$ 2,12 por litro o valor da subvenção.

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A medida começa a valer neste domingo, 27, quando termina a vigência da medida provisória (MP) que estabeleceu parte do benefício.

Segundo o documento, a manutenção do subsídio ocorre por causa da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.

Alta do petróleo

A decisão ocorre ainda em um momento de alta do petróleo no mercado internacional. O barril do tipo Brent, referência global, voltou a superar a marca de US$ 100 após o agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

A alta do petróleo tem impacto direto sobre o mercado brasileiro, já que mais de 25% do diesel consumido no país é importado.

Como é formado o subsídio

A subvenção do diesel é composta atualmente por duas parcelas, que somam R$ 2,12 por litro: