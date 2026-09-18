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AUMENTO

Bahia tem novo aumento no diesel e na gasolina nesta quinta; confira

Sindicombustíveis alerta aos impactos e cobra atenção à diferença de custos

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Sindicombustíveis alerta aos impactos e cobra atenção à diferença de custos
Sindicombustíveis alerta aos impactos e cobra atenção à diferença de custos - Foto: Reprodução | Freepik

O preço da gasolina e do diesel sofreu um novo aumento na Bahia nesta quinta-feira, 17. A movimentação partiu principalmente da Acelen, empresa responsável pela Refinaria de Mataripe.

Com o novo reajuste, o diesel S-10 aumentou R$ 0,7046 por litro no produto misturado. Já o S-500 subiu R$ 0,8746.

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Enquanto isso, a gasolina A sofreu um reajuste de R$ 0,1025 por litro.

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Aumento acontece após regulamentação de subvenção do Governo

A alta no preço dos combustíveis na Bahia ocorreu após o Governo Federal regulamentar uma subvenção de R$ 1 por litro para o diesel, criada para reduzir os efeitos da valorização do combustível no mercado internacional.

A medida consta na Portaria MF nº 2.813/2026, vinculada à MP nº 1.391/2026.

Vale ressaltar que, até o momento, a Acelen ainda não se posicionou sobre a adesão desta nova medida.

Preço leva em conta todo o processo de formação do combustível

O Sindicombustíveis Bahia destacou, por meio de uma nota, que, o preço cobrado pelo combustível leva em conta todo o processo de fabricação, com o posto revendedor sendo somente o último ponto.

Com isso, o sindicato aponta que não se pode atribuir a responsabilidade de aumentos praticados durante o processo de fabricação, aos postos de combustível.

Preocupação na revenda baiana

Outro ponto apresentado pelo sindicato foi a preocupação com a perda na competitividade comercial da Bahia em relação aos estados vizinhos que recebem combustíveis de refinarias da Petrobras.

Conforme o Sindicombustíveis, tais unidades seguem um movimento comercial diferente e estão sujeitas às medidas de subvenção anunciadas pelo governo.

Logo, para o sindicato, tal diferença estaria prejudicando a concorrência entre a Bahia e os outros estados vizinhos, gerando impactos tanto para os revendedores, quanto para os consumidores.

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