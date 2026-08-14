ECONOMIA
Preço da gasolina reduz em 11,3% na Bahia; entenda
Novos valores são resultado do programa de subvenção da gasolina
A Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS), anunciou nesta quinta-feira, 13, a redução do preço da gasolina em cerca de 11,3%. Os novos valores fazem parte do programa de subvenção da gasolina.
A Medida Provisória (MP) 1.358, publicada pelo governo federal permite a subvenção, uma espécie de reembolso às refinarias, do custo do combustível, que sofreu uma escalada com a guerra do Irã. Por isso, a gasolina de Mataripe passa de R$ 3,93 para R$ 3,49 por litro para as revendedoras.
Esses valores não são os finais para os consumidores, ainda serão incorporados tributos, frete, margem e lucro de distribuidoras e revendedoras, além do custo da mistura com etanol.
Refinaria é responsável por abastecer grande parte do Nordeste
A Refinaria de Mataripe é responsável por abastecer 42% da Região Nordeste, responde por 14% da capacidade de refino do Brasil, além dos 80% do abastecimento da Bahia.
A refinaria pertence à Acelen, empresa controlada pelo fundo de investimento Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.
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O Mubadala comprou a refinaria da Petrobras em 2021, quando a instalação se chamava Landulpho Alves.
Das dez maiores refinarias do país, é a única que não pertence à Petrobras, que já manifestou interesse em recomprar a unidade.