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ECONOMIA

Preço da gasolina reduz em 11,3% na Bahia; entenda

Novos valores são resultado do programa de subvenção da gasolina

Alice Paulilo
Por
Gasolina reduz cerca de 11,3% na Bahia
Gasolina reduz cerca de 11,3% na Bahia - Foto: Raphael Muller

A Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS), anunciou nesta quinta-feira, 13, a redução do preço da gasolina em cerca de 11,3%. Os novos valores fazem parte do programa de subvenção da gasolina.

A Medida Provisória (MP) 1.358, publicada pelo governo federal permite a subvenção, uma espécie de reembolso às refinarias, do custo do combustível, que sofreu uma escalada com a guerra do Irã. Por isso, a gasolina de Mataripe passa de R$ 3,93 para R$ 3,49 por litro para as revendedoras.

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Esses valores não são os finais para os consumidores, ainda serão incorporados tributos, frete, margem e lucro de distribuidoras e revendedoras, além do custo da mistura com etanol.

Refinaria é responsável por abastecer grande parte do Nordeste

A Refinaria de Mataripe é responsável por abastecer 42% da Região Nordeste, responde por 14% da capacidade de refino do Brasil, além dos 80% do abastecimento da Bahia.

A refinaria pertence à Acelen, empresa controlada pelo fundo de investimento Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.

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O Mubadala comprou a refinaria da Petrobras em 2021, quando a instalação se chamava Landulpho Alves.

Das dez maiores refinarias do país, é a única que não pertence à Petrobras, que já manifestou interesse em recomprar a unidade.

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Bahia gasolina redução do preço

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