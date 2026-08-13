Bradesco fecha 324 agências e corta mais de 2 mil empregos no Brasil

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O Bradesco reduziu de forma significativa sua estrutura física e o número de funcionários no Brasil nos últimos 12 meses. Entre junho de 2025 e junho de 2026, foram fechadas 324 agências e eliminados 2.448 postos de trabalho.

A redução acontece em um momento deresultados financeiros positivospara a instituição. No período, o banco registrou crescimento do lucro pelo décimo trimestre consecutivo e também ampliou sua base de clientes.

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Ao final do primeiro semestre de 2026, o Bradesco contava com 79.699 funcionários, dos quais 67.954 eram classificados como bancários. Somente no segundo trimestre deste ano, o saldo de empregos ficou negativo em 868 postos.

Lucro do Bradesco cresce no primeiro semestre

Apesar da diminuição da rede de atendimento e do quadro de trabalhadores, o Bradesco apresentou avanço nos resultados financeiros.

O banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões nos primeiros seis meses de 2026. O resultado representa uma alta de 16,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, o lucro também cresceu, com avanço de 3,5%. Já o retorno sobre o patrimônio líquido chegou a 16% no semestre, aumento de 1,4 ponto percentual em 12 meses.

O crescimento do lucro foi o maior registrado entre Bradesco, Itaú e Santander no período.

Além dos resultados financeiros, a instituição também aumentou a quantidade de clientes. Em 12 meses, a base cresceu cerca de 300 mil pessoas e chegou a aproximadamente 110,4 milhões de clientes.

Por que o Bradesco está fechando agências?

Segundo o Bradesco, a mudança na estrutura acompanha a transformação na maneira como os clientes utilizam os serviços bancários.

Atualmente, cerca de 98% das transações realizadas pelos clientes são feitas por canais digitais, como aplicativo e internet banking.

O banco afirma que avalia individualmente o funcionamento de cada unidade antes de promover alterações na rede. A análise considera fatores como a procura pelo atendimento presencial, a utilização dos canais digitais em cada região e a eficiência operacional das agências.

Unidades que apresentam baixo movimento ou que ficam próximas umas das outras também podem ser integradas a estruturas maiores.

Clientes ainda terão atendimento presencial

Mesmo com o encerramento de centenas de unidades, o Bradesco afirma que os clientes continuarão tendo alternativas para atendimento presencial.

De acordo com o banco, os correntistas podem procurar outras agências próximas ou utilizar os pontos do Bradesco Expresso. As operações digitais também seguem disponíveis por meio de celular e computador.

A estratégia faz parte de uma mudança que vem ocorrendo no setor bancário brasileiro, com a redução das estruturas físicas e o crescimento dos serviços realizados pelos canais digitais.

Banco nega demissões em massa



Apesar da eliminação de 2.448 postos de trabalho em um intervalo de 12 meses, o Bradesco nega manter um programa de demissões em massa.

A instituição afirma que as alterações no quadro fazem parte de ajustes organizacionais. Segundo o banco, quando há possibilidade, são priorizadas medidas como transferências internas, mobilidade profissional e reposicionamento dos funcionários.

O Bradesco também diz investir em treinamento e qualificação dos trabalhadores para acompanhar as mudanças tecnológicas no setor financeiro.

Ainda assim, a redução do número de empregos provocou críticas de entidades representantes dos bancários.

Sindicato questiona redução de funcionários

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região criticou a estratégia adotada pelo Bradesco, principalmente diante do crescimento do lucro e da quantidade de clientes da instituição.

Para a entidade, a redução no número de funcionários e agências pode provocar maior sobrecarga entre os trabalhadores que permanecem no banco e dificultar o acesso dos consumidores ao atendimento presencial.

O sindicato também destacou os números relacionados às receitas com serviços e tarifas bancárias. Em 12 meses, o Bradesco arrecadou R$ 15,8 bilhões nessa área, alta de 5%.

Segundo a entidade, o valor corresponde a 117% das despesas do banco com pessoal, incluindo a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Enquanto reduz sua estrutura física, o Bradesco também registra crescimento em outras áreas. A carteira de crédito expandida chegou a R$ 1,137 trilhão em junho de 2026, alta de 11,6% em 12 meses.