Idosos podem ganhar recurso gratuito contra golpes em bancos; entenda

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Idosos podem ter direito a um novo recurso gratuito contra golpes em bancos, através de um mecanismo de autenticação em dois fatores assistida. O Projeto de Lei 1453/26, que tramita na Câmara dos Deputados, obriga as instituições financeiras a disponibilizarem o sistema para clientes com idade igual ou superior a 60 anos.

O mecanismo consistirá na exigência de confirmação adicional por uma pessoa de confiança, indicada pelo idoso, para autorizar operações financeiras.

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A medida, de autoria de Lucas Abrahao (Rede-AP), será facultativa e o cliente poderá personalizar regras para o sistema. Além disso, a pessoa de confiança não terá acesso à movimentação financeira do idoso, limitando-se exclusivamente a validar ou rejeitar as transações solicitadas.

Projeto ainda está em análise

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto ainda terá de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.