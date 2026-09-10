Petrobras cancela reajuste da gasolina e garante desconto de R$ 0,19

Após anunciar o aumento do preço da gasolina em R$ 0,19, a Petrobras recuou e desistiu do reajuste. Em nota divulgada na madrugada desta quinta-feira, 10, a estatal revelou que, na verdade, haverá um desconto no mesmo valor para as distribuidoras, medida que já se encontra vigente.

Com a medida anterior, o preço médio de venda de gasolina A para as revendedora passaria a ser de R$ 3,24 por litro, no entanto, com o recuo, o valor passa a ser de R$ 3,05 por litro.

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A mudança acontece em função da redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins anunciada pelo Governo Federal, na quarta-feira, 9.

Subvenção econômica ao óleo diesel

Com relação à concessão de nova subvenção econômica à comercialização de óleo diesel anunciada também anunciada pelo Governo Lula, a Petrobras aguarda a publicação dos atos legais necessários para sua avaliação e implementação.

Medidas adotadas pelo Governo Federal sobre combustíveis

Em nota veiculada na quarta-feira, 9, o Governo Federal informou a adoção de duas novas medidas voltadas a conter a alta dos preços no Brasil. A decisão é uma resposta à persistência da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e das restrições à oferta de combustíveis decorrentes de conflitos geopolíticos.

Uma delas foi a assinatura de decreto que reduz em R$ 0,63 as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre o litro de gasolina e zera as contribuições sobre o etanol hidratado. A redução das alíquotas substitui e amplia os efeitos da subvenção da gasolina prevista na MP nº 1.358/2026, com valor de R$ 0,44 por litro, cuja vigência termina nesta quarta-feira.

A outra foi a assinatura de medida provisória que autoriza subvenção econômica ao óleo diesel.

"O mercado internacional segue marcado por elevada incerteza. O preço do petróleo Brent voltou à faixa de US$ 100 por barril, em nível bastante superior ao observado antes do acirramento dos conflitos, e permanecem as restrições que justificam a manutenção da política de suavização de preço dos derivados", disse o Governo em trecho do texto divulgado.

No caso do diesel, o aumento dos custos internacionais de refino agrava os efeitos do choque externo. Mais de 25% do diesel consumido no Brasil é proveniente de importações.

As medidas buscam amortecer, de forma temporária, os efeitos dessa conjuntura internacional sobre o mercado doméstico de combustíveis.

Redução de alíquotas

O decreto reduz, entre 10 de setembro e 5 de outubro, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a importação e a comercialização de gasolina e suas correntes, com exceção da gasolina de aviação, e de etanol hidratado.

No caso da gasolina, a redução da carga tributária é de R$ 0,63 por litro, incluindo PIS/Pasep e Cofins. Com a redução, os tributos totais serão de R$ 0,16 por litro, de modo que os consumidores pagarão menos tributos em comparação ao cenário atual.

Para o etanol hidratado, utilizado diretamente como combustível, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins serão zeradas, o que corresponde a uma redução tributária de R$ 0,19 por litro.

Subvenção econômica a produtores e importadores de diesel

A medida provisória autoriza a União a conceder subvenção econômica a produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário enquanto persistir a instabilidade na oferta de combustíveis decorrente de conflitos geopolíticos.

O valor da subvenção por litro será definido por ato do Ministério da Fazenda e poderá ser alterado, interrompido ou prorrogado conforme as condições do mercado. No primeiro período, o valor da subvenção será de R$1,00 por litro. Os agentes que aderirem ao mecanismo deverão deduzir do preço de venda o montante correspondente à subvenção e registrar o desconto na nota fiscal.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará a habilitação dos participantes, o acompanhamento dos preços e o pagamento da subvenção.

"A MP estabelece um mecanismo de caráter temporário e ajustável, justamente para permitir adequação à evolução das condições internacionais de oferta e preços. A duração e o valor da subvenção poderão ser modificados de acordo com a conjuntura e com a disponibilidade orçamentária e financeira", pontuou.