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ECONOMIA

Gás de cozinha não poderá ser entregue aos domingos; entenda

Revendas continuarão abertas, mas entregas domiciliares serão proibidas

Isabela Cardoso
Por
Botijões de gás
Botijões de gás - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Quem costuma pedir gás de cozinha aos domingos no Espírito Santo terá que mudar a rotina. Uma nova regra passou a proibir a entrega domiciliar de botijões de GLP aos domingos. As revendas, porém, continuam autorizadas a funcionar e vender o produto presencialmente.

A medida está em vigor desde agosto e foi incluída na Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelo Sindicato dos Revendedores de Gás GLP do Espírito Santo (Sinregás) e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sitramico).

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Como fica a entrega de gás aos domingos?

A nova convenção impede que motoristas, entregadores e ajudantes façam entregas de gás de cozinha aos domingos. A restrição também vale para trabalhadores contratados de outras formas.

As revendas não poderão recorrer a autônomos, freelancers ou terceirizados para manter as entregas nesse dia. Também fica proibido contratar outra empresa para transportar o botijão até a residência do consumidor.

A regra vale ainda para pedidos feitos por aplicativos, sites e outras plataformas digitais. O cliente poderá fazer a compra pela internet, mas não receberá o produto em casa no domingo.

Consumidor ainda poderá comprar gás no domingo

A mudança não determina que as revendas fechem aos domingos. Os estabelecimentos poderão continuar abertos para venda presencial de botijões.

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Nesse caso, o próprio consumidor deverá ir até a revenda para retirar o gás. O estabelecimento poderá manter um funcionário na portaria para atender os clientes e entregar o produto.

Durante as negociações entre os sindicatos, chegou a ser discutida a possibilidade de fechar as revendas aos domingos. O acordo final, porém, manteve o funcionamento das lojas e restringiu apenas o serviço de entrega.

Empresas terão prazo para se adaptar

Embora a regra já esteja em vigor, as revendas terão 90 dias a partir de 1º de agosto para adequar as operações.

Nesse período, as empresas deverão reorganizar escalas, procedimentos internos e formas de atendimento. Os sistemas utilizados para pedidos também precisarão ser ajustados para impedir a programação de entregas aos domingos.

Revenda pode ser multada se descumprir regra

A Convenção Coletiva prevê multa para empresas que mantiverem entregas irregulares aos domingos. A penalidade corresponde ao salário do trabalhador envolvido na operação. O valor deverá ser dividido entre o funcionário prejudicado e o Sitramico.

As regras ainda podem ser revistas. Segundo a convenção, os sindicatos poderão discutir novamente a restrição durante uma próxima negociação coletiva.

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Tags

economia Espirito Santo gás de cozinha

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