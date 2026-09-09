Superintendentes regionais da PF reagem a crise e saem em defesa de Andrei Rodrigues

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Os superintendentes regionais da Polícia Federal divulgaram nesta quarta-feira, 9, uma manifestação conjunta de apoio ao diretor-geral da corporação, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e ao diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa. O posicionamento ocorre no mesmo dia em que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a reintegração imediata dos dois delegados aos cargos.

Assinado pelos representantes da PF em 25 estados e no Distrito Federal, o documento afirma que os dirigentes têm a confiança dos responsáveis pelas unidades regionais e defende a autonomia da instituição diante dos acontecimentos recentes.

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Segundo os superintendentes, a atual gestão da Polícia Federal tem conduzido a instituição com "seriedade", "equilíbrio" e compromisso. O texto também destaca a trajetória profissional de Andrei Rodrigues e Leandro Almada e afirma que ambos possuem o respeito e a confiança dos signatários.

"Os (as) Superintendentes Regionais da Polícia Federal vêm a público manifestar integral apoio e solidariedade ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues, e ao Diretor de Inteligência Policial, Delegado de Polícia Federal Leandro Almada da Costa, diante dos acontecimentos recentes e de seus graves reflexos para a Instituição."

"À frente das unidades da Polícia Federal nos 26 Estados e no Distrito Federal, acompanhamos diariamente o trabalho desenvolvido pela Instituição e somos testemunhas da seriedade, do equilíbrio e do compromisso com que a atual gestão tem conduzido a Polícia Federal."

Defesa da autonomia da PF

Na manifestação, os superintendentes sustentam que a Polícia Federal é uma instituição permanente de Estado e não deve ficar subordinada a interesses circunstanciais ou ser afetada por disputas de natureza político-eleitoral.

O grupo também afirma que eventuais tentativas de interferência externa capazes de comprometer a autonomia da corporação ou o trabalho de seus dirigentes devem ser rejeitadas.

"A Polícia Federal é uma instituição permanente de Estado. Sua atuação não pode estar subordinada a interesses circunstanciais, tampouco ser constrangida por disputas ou narrativas de natureza político-eleitoral. Qualquer tentativa de interferência externa que comprometa sua autonomia, deslegitime a atuação de seus dirigentes ou prejudique o regular desenvolvimento de suas atribuições institucionais deve ser firmemente repelida."

Outro ponto destacado no documento é a reação às acusações que atingiram a cúpula da PF. Os superintendentes afirmam que acusações "desprovidas de fundamento" não devem ser utilizadas para atingir a honra dos dirigentes e, consequentemente, a credibilidade da instituição.

"Não é admissível que acusações desprovidas de fundamento sejam utilizadas para atingir a honra de seus dirigentes e, por consequência, a própria credibilidade da Polícia Federal. Divergências institucionais devem ser enfrentadas nos limites da Constituição, das leis e do respeito às atribuições de cada órgão, jamais mediante iniciativas que possam comprometer a independência e o regular funcionamento de uma instituição essencial ao Estado Democrático de Direito."



A manifestação defende ainda que divergências entre órgãos sejam tratadas dentro dos limites constitucionais e legais, sem comprometer a independência ou o funcionamento da Polícia Federal.

Decisão de Flávio Dino

O posicionamento dos superintendentes foi divulgado horas depois de Flávio Dino determinar o retorno de Andrei Rodrigues à direção-geral da PF e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial.

A decisão suspendeu os efeitos de uma determinação anterior do ministro André Mendonça, que havia afastado preventivamente os dois delegados e determinado a paralisação da elaboração de relatórios de inteligência a pedido do Partido Novo.

Mendonça havia apontado suspeitas de monitoramento ilegal e "arapongagem" contra ele próprio e contra o advogado-geral da União, Jorge Messias. Segundo o contexto apresentado no processo, relatórios produzidos pela PF posteriormente teriam embasado medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao analisar o recurso apresentado por Andrei, Dino afirmou que o afastamento poderia prejudicar o andamento de investigações que estão sob sua relatoria.

Entre elas está uma apuração relacionada a materiais apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo em uma investigação envolvendo emendas parlamentares destinadas a empresas supostamente responsáveis pela produção do filme "Dark Horse", que aborda a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dino já havia autorizado a PF a ter acesso à íntegra do material apreendido. Na avaliação do ministro, a saída de Andrei e Leandro poderia interferir na condução dessas e de outras apurações consideradas urgentes.

Críticas à decisão anterior

Na decisão que determinou a reintegração, Dino também fez críticas à forma como o afastamento havia sido determinado por Mendonça. O ministro considerou juridicamente inviável que a medida tivesse origem em um pedido formulado pelo Partido Novo no contexto apresentado no processo.

Dino também determinou que Andrei Rodrigues e Leandro Almada tenham restabelecidas integralmente suas funções e que fiquem protegidos contra novas medidas cautelares motivadas pelo cumprimento regular de ordens judiciais.

Apoio dos superintendentes

Ao final da manifestação, os representantes regionais reafirmaram a unidade em defesa da Polícia Federal, de sua autonomia e dos dois dirigentes.

O documento declara confiança na condução institucional de Andrei Rodrigues e afirma que o restabelecimento das condições necessárias ao exercício das funções da corporação contribui para a "serenidade e a estabilidade" da instituição.

Entre os signatários está Flávio Márcio Albergaria Silva, superintendente regional da Polícia Federal na Bahia.

No encerramento, os superintendentes resumem a posição em duas frases: "Nosso apoio é inequívoco. Nossa defesa da Polícia Federal, inegociável."

Veja a nota na íntegra

MANIFESTAÇÃO DOS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL

Os (as) Superintendentes Regionais da Polícia Federal vêm a público manifestar integral apoio e solidariedade ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues, e ao Diretor de Inteligência Policial, Delegado de Polícia Federal Leandro Almada da Costa, diante dos acontecimentos recentes e de seus graves reflexos para a Instituição.

À frente das unidades da Polícia Federal nos 26 Estados e no Distrito Federal, acompanhamos diariamente o trabalho desenvolvido pela Instituição e somos testemunhas da seriedade, do equilíbrio e do compromisso com que a atual gestão tem conduzido a Polícia Federal.

O Diretor-Geral Andrei Rodrigues construiu sua trajetória profissional pautado pela defesa da Instituição, pela atuação técnica e pelo respeito à Constituição e às leis. Da mesma forma, o Diretor Leandro Almada possui reconhecida história de dedicação à Polícia Federal e de atuação firme e profissional na área de inteligência policial. Ambos contam com nosso respeito, confiança e irrestrita solidariedade.

A Polícia Federal é uma instituição permanente de Estado. Sua atuação não pode estar subordinada a interesses circunstanciais, tampouco ser constrangida por disputas ou narrativas de natureza político-eleitoral. Qualquer tentativa de interferência externa que comprometa sua autonomia, deslegitime a atuação de seus dirigentes ou prejudique o regular desenvolvimento de suas atribuições institucionais deve ser firmemente repelida.

Não é admissível que acusações desprovidas de fundamento sejam utilizadas para atingir a honra de seus dirigentes e, por consequência, a própria credibilidade da Polícia Federal. Divergências institucionais devem ser enfrentadas nos limites da Constituição, das leis e do respeito às atribuições de cada órgão, jamais mediante iniciativas que possam comprometer a independência e o regular funcionamento de uma instituição essencial ao Estado Democrático de Direito.

Neste momento, os (as) Superintendentes Regionais subscritores, reafirmam sua unidade em defesa da Polícia Federal, de sua autonomia e de seus dirigentes, reconhecendo em Andrei Rodrigues e Leandro Almada profissionais que honram a história e os valores da Instituição.

Nosso apoio é inequívoco. Nossa defesa da Polícia Federal, inegociável.

Portanto, os (as) Superintendentes Regionais da Polícia Federal reafirmam sua confiança na condução institucional pelo Diretor-Geral Andrei Rodrigues e reconhecem o restabelecimento das condições necessárias ao pleno exercício das atribuições da instituição, contribuindo para a serenidade e a estabilidade do órgão.

ADRIANA ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS

Superintende Regional do Estado de Pernambuco





ALESSANDRO MACIEL LOPES

Superintende Regional do Estado do Rio Grande do Sul





ALEXANDRE DE ANDRADE SILVA

Superintende Regional do Estado do Pará





ALFREDO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA

Superintende Regional do Estado do Distrito Federal

ALINE MARCHESINI PINTO

Superintende Regional do Estado de Sergipe

ALISSON SABARENSE DA COSTA

Superintende Regional do Estado do Amapá

CARLOS HENRIQUE COTTA DÂNGELO

Superintende Regional do Estado do Mato Grosso do Sul

DANIELLE DE MENESES OLIVEIRA MADY

Superintende Regional do Estado do Amazonas

EDSON GERALDO DE SOUZA

Superintende Regional do Estado de Santa Catarina

FABIANA MARTINS MACHADO

Superintende Regional do Estado de Rondônia

FÁBIO GALVÃO DA SILVA RÊGO

Superintende Regional do Estado do Rio de Janeiro

FABRÍCIO FERNANDO DIOGO BRAGA

Superintende Regional do Estado do Mato Grosso

FERNANDO PAGANELLI RODRIGUES

Superintende Regional do Estado do Tocantins

FLÁVIO MÁRCIO ALBERGARIA SILVA

Superintende Regional do Estado da Bahia

GUILHERME AUGUSTO CAMPOS TORRES NUNES

Superintende Regional do Estado do Maranhão

JOSÉ ANTÔNIO SIMÕES DE OLIVEIRA FRANCO

Superintende Regional do Estado do Ceará

JOSEMAURO PINTO NUNES

Superintende Regional do Estado do Piauí

LARISSA FREITAS CARLOS PERDIGÃO

Superintende Regional do Estado do Rio Grande do Norte

LUCIANA CARVALHO MOTA

Superintende Regional do Estado do Acre

NILSON VIEIRA DOS SANTOS

Superintende Regional do Estado de Roraima

RICHARD MURAD MACEDO

Superintende Regional do Estado de Minas Gerais

RIVALDO VENÂNCIO

Superintende Regional do Estado do Paraná

RODRIGO LUÍS SANFURGO DE CARVALHO

Superintende Regional do Estado de São Paulo

RONALDO GUILHERME CAMPOS

Superintende Regional do Estado de Alagoas