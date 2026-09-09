O Lobo da Faria Lima? Como Vorcaro fez o Lobo de Wall Street parecer um amador

Jordan Belfort construiu uma das fraudes financeiras mais conhecidas dos Estados Unidos vendendo a imagem de que qualquer pessoa poderia ganhar dinheiro em Wall Street, desde que acreditasse o suficiente no corretor do outro lado da linha. O golpe envolveu cerca de 1.500 investidores e provocou prejuízo estimado em US$ 200 milhões, valor que hoje equivaleria a aproximadamente R$ 1,1 bilhão. Foi dinheiro suficiente para transformar Belfort no “Lobo de Wall Street”, render um livro, um filme estrelado por Leonardo DiCaprio e um lugar permanente na galeria dos grandes trapaceiros do mercado financeiro.

No Brasil, porém, Daniel Vorcaro conseguiu colocar essa referência em uma escala bastante diferente. As cifras associadas ao caso Banco Master chegam a R$ 52 bilhões, segundo as informações reunidas na investigação, enquanto o número de pessoas potencialmente atingidas chega a 1,6 milhão. A diferença é tão grande que o famoso lobo americano acaba servindo quase como uma unidade de medida para dimensionar o tamanho do problema brasileiro.

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A comparação, naturalmente, não significa que os dois esquemas tenham funcionado da mesma maneira. E é justamente aí que o caso se torna mais interessante. Belfort operava por meio da Stratton Oakmont, uma corretora que utilizava vendedores para empurrar penny stocks, ações de pequenas empresas, muitas vezes com informações falsas ou manipuladas. O negócio dependia de convencer o investidor de que havia uma oportunidade extraordinária diante dele.

A investigação sobre Vorcaro descreve algo de natureza muito mais complexa. Em vez de uma corretora irregular tentando parecer uma máquina de fazer dinheiro, o centro da operação estava em um banco submetido à fiscalização do sistema financeiro, com emissão de Certificados de Depósito Bancário, carteiras de crédito, operações estruturadas e registros contábeis que, segundo a Polícia Federal, teriam ajudado a construir uma aparência de patrimônio e solidez que não correspondia à realidade.

Em outras palavras, Belfort precisava vender a ação. No caso Master, a suspeita é de que a própria estrutura financeira tenha sido utilizada para dar credibilidade ao que estava sendo vendido.

Daniel Vorcaro e Leonardo DiCaprio interpretando Jordan Belfort - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Essa diferença ajuda a explicar por que a história do Banco Master não cabe apenas na categoria dos grandes golpes financeiros. A investigação passou a apontar para uma engrenagem que teria envolvido fraude financeira, lavagem de dinheiro, corrupção, vazamento de informações, intimidação e até ataques cibernéticos. O que começou como uma crise em uma instituição financeira acabou alcançando autoridades, órgãos reguladores, empresários, investidores e pessoas que, em muitos casos, sequer sabiam que seus nomes apareciam em determinadas operações.

O dinheiro precisava existir no papel

Segundo a investigação da Polícia Federal, uma das bases do esquema teria sido a criação de ativos e operações capazes de inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master. Para isso, funcionários seriam responsáveis pela produção de contratos, extratos, planilhas e procurações usados para registrar empréstimos e negócios que não teriam acontecido da maneira apresentada nos documentos.

Em alguns casos, pessoas apontadas como clientes afirmaram não reconhecer os empréstimos registrados em seus próprios nomes.

A lógica era simples apenas na aparência. Quanto maior o patrimônio apresentado pelo banco, maior a capacidade de sustentar novas operações e captar recursos. O problema é que parte desse patrimônio, segundo os investigadores, poderia existir apenas nos registros.

Um dos exemplos citados envolve ativos do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o Besc. Segundo a investigação, papéis comprados por cerca de R$ 850 mil chegaram a ser registrados por mais de R$ 10 bilhões. A diferença entre os dois valores não é propriamente um detalhe de contabilidade. É uma distância de milhares de vezes entre aquilo que teria sido pago e aquilo que passou a aparecer nos registros.

Foi nesse ambiente que os CDBs ganharam importância.

O Certificado de Depósito Bancário é um dos produtos mais conhecidos da renda fixa. Na prática, o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe o valor de volta no vencimento, acrescido de juros. A operação é tão corriqueira que muita gente associa automaticamente o produto à segurança, especialmente quando existe a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos dentro dos limites previstos.

O Banco Master, entretanto, teria recorrido a uma captação agressiva por meio desses títulos. Segundo o material da investigação, foram emitidos cerca de R$ 50 bilhões em CDBs, com remunerações superiores às praticadas no mercado, enquanto cresciam as dúvidas sobre a capacidade da instituição de honrar os compromissos assumidos.

A questão não era apenas captar dinheiro. Era o que havia por trás da promessa feita ao investidor.

Ainda conforme as apurações, os recursos captados teriam sido direcionados para operações de maior risco, enquanto ativos sem existência ou sem documentação adequada eram utilizados para melhorar artificialmente a aparência financeira da instituição. Entre as operações investigadas estão créditos atribuídos à empresa Tirreno, que teriam sido posteriormente revendidos ao Banco de Brasília, o BRB, em uma transação de aproximadamente R$ 1 bilhão considerada problemática pelos investigadores.

Quanto mais se abre a estrutura, menos parecido fica com o golpe de Belfort

O americano precisava de uma equipe de vendedores agressivos, telefones e investidores dispostos a acreditar em uma promessa de enriquecimento. A investigação brasileira descreve uma engrenagem na qual documentos, ativos, operações bancárias e captação de recursos teriam sido utilizados para sustentar uma instituição que, posteriormente, seria considerada insolvente pelo próprio Banco Central.

Quando a ostentação também entra na comparação

A distância entre os dois casos aparece novamente quando se olha para a maneira como os protagonistas gastavam o dinheiro.

Belfort ficou conhecido por um estilo de vida extravagante. Segundo relatos sobre sua trajetória, chegou a gastar dezenas de milhões de dólares por ano com festas, drogas, viagens, carros e outros excessos. A vida que ele levou durante o período de ascensão da Stratton Oakmont foi tão exagerada que acabou transformada em espetáculo cinematográfico.

Vorcaro, de acordo com informações divulgadas sobre a investigação e os gastos atribuídos ao empresário, também não parece ter cultivado exatamente o hábito de economizar para o futuro.

Entre 2021 e 2024, os gastos relacionados a viagens, festas, eventos e experiências exclusivas teriam alcançado R$ 892 milhões. Entre eles está um noivado realizado em um palácio em Roma, com custo estimado em R$ 14 milhões, e uma festa de aniversário de 40 anos na Sicília, avaliada em cerca de R$ 200 milhões.

A comemoração teria incluído apresentações privadas de Coldplay, Andrea Bocelli e Michael Bublé.

Belfort tinha uma queda por extravagâncias. O caso brasileiro, pelos valores apresentados, transformou extravagância em item de planilha.

A crise que levou o banco à liquidação

A estrutura começou a ruir de maneira mais concreta em novembro de 2025, quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do conglomerado Banco Master. A autoridade monetária apontou deterioração financeira grave, risco de insolvência e descumprimento de regras e determinações do órgão.

Banco Master - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A decisão veio poucas horas depois de o Banco Central inviabilizar a venda da instituição para a Fictor Holding, operação que previa uma injeção de R$ 3 bilhões.

Na noite anterior, Vorcaro havia sido preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Ele tentava embarcar em um jato particular com destino final a Dubai.

A prisão inicial ocorreu no contexto de investigações por suspeitas de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Posteriormente, Vorcaro voltou a ser preso preventivamente, em março de 2026, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

Segundo as decisões judiciais, a análise dos celulares apreendidos na primeira prisão trouxe novos elementos sobre a atuação do grupo e indicou, na avaliação das autoridades, riscos de destruição de provas, continuidade de operações de lavagem de dinheiro e interferência nas investigações.

A partir daí, a investigação passou a alcançar outras frentes.

A Polícia Federal apura suspeitas de pagamento de propina a ex-dirigentes e supervisores do Banco Central para obtenção de informações sobre fiscalizações e processos administrativos. Também são investigados possíveis vazamentos de informações sigilosas, consultas indevidas a sistemas restritos e o repasse de dados sobre operações policiais.

Outro braço da investigação envolve uma estrutura que teria sido utilizada para monitorar e intimidar jornalistas, autoridades e adversários comerciais. Há ainda suspeitas relacionadas a ataques cibernéticos contra sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organismos internacionais.

É uma lista que vai muito além da velha receita de convencer alguém a comprar uma ação ruim.

O golpe que virou filme e o caso que virou um problema de sistema

A história de Jordan Belfort funciona tão bem como referência porque o caso americano se encaixa perfeitamente na narrativa clássica de Wall Street: um corretor ambicioso, investidores seduzidos por promessas de lucro, manipulação de mercado, luxo e uma queda igualmente espetacular.

Jordan Belfort e Leonardo DiCaprio - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O caso Banco Master é menos cinematográfico justamente porque sua complexidade não depende de um personagem vendendo ações pelo telefone. O que está sob investigação é uma estrutura financeira que teria utilizado instrumentos aparentemente convencionais para sustentar operações que, segundo a PF, continham ativos fictícios, documentos irregulares ou valores incompatíveis com a realidade.

Por isso, colocar os dois casos lado a lado não serve apenas para mostrar que R$ 52 bilhões são muito mais do que US$ 200 milhões.

Serve para mostrar como a fraude financeira pode mudar de aparência conforme aumenta sua sofisticação.

Belfort construiu uma máquina para convencer investidores. A investigação sobre Vorcaro descreve uma estrutura que teria produzido, dentro de uma instituição financeira, os elementos necessários para convencer o mercado de que havia patrimônio, crédito e liquidez suficientes para sustentar suas operações.

O primeiro golpe entrou para a cultura popular como símbolo da ganância de Wall Street. O segundo ainda está sendo investigado, mas já deixou uma conta que envolve dezenas de bilhões de reais e uma quantidade de pessoas muito maior do que a atingida pelo esquema de Belfort.

E talvez seja justamente essa a comparação que melhor dimensione o caso: o “Lobo de Wall Street” ficou famoso por transformar a fraude financeira em espetáculo. No Banco Master, a investigação tenta descobrir como uma estrutura muito mais ampla conseguiu transformar papéis, créditos e operações financeiras em uma aparência de solidez grande o suficiente para movimentar bilhões.