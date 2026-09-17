Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Petrobras eleva diesel em R$ 1, mas subsídio 'esconde' alta na bomba

Com isso, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados

Carla Melo
Por
Decisão do governo federal barrou alta
Decisão do governo federal barrou alta - Foto: Divulgação

A Petrobras anunciou o aumento R$ 1 por litro no preço do diesel A, a partir desta quinta-feira, 17, pelo prazo de 30 dias, para as distribuidoras. Entretanto, o reajuste será neutralizado pela subvenção econômica combustível, cuja portaria do governo federal foi publicada nesta quinta-feira, 17.

Com isso, disse a estatal, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, enquanto a companhia poderá usufruir dos benefícios da subvenção econômica estabelecida pelo governo federal.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A adesão ao programa possui caráter facultativo e, diante dos potenciais benefícios associados à medida, é considerada compatível com os interesses da companhia, preservando sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial”, disse a empresa.

Adesão

A assinatura do termo de adesão pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção econômica e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia, disse a Petrobras.

Leia Também:

ECONOMIA

Governo prepara proibição de jogos on-line e mira mercado das bets
Governo prepara proibição de jogos on-line e mira mercado das bets imagem

ECONOMIA

Brasil reduz juros, enquanto banco central dos EUA anuncia alta
Brasil reduz juros, enquanto banco central dos EUA anuncia alta imagem

SEGURANÇA

Nem rosto, nem digital: biometria das veias da mão é nova aposta contra fraudes
Nem rosto, nem digital: biometria das veias da mão é nova aposta contra fraudes imagem

A Petrobras ressalta ainda que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Na semana passada, o governo também anunciou uma desoneração de Pis/Cofins de R$ 0,63 por litro da gasolina e de R$ 0,19 por litro de etanol combustível. Junto com a nova subvenção do diesel, os benefícios adicionais sobre os preços dos combustíveis custam R$ 7 bilhões aos cofres da União por mês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

combustíveis diesel economia Petrobras

Relacionadas

Mais lidas