ECONOMIA
Petrobras eleva diesel em R$ 1, mas subsídio 'esconde' alta na bomba
Com isso, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados
A Petrobras anunciou o aumento R$ 1 por litro no preço do diesel A, a partir desta quinta-feira, 17, pelo prazo de 30 dias, para as distribuidoras. Entretanto, o reajuste será neutralizado pela subvenção econômica combustível, cuja portaria do governo federal foi publicada nesta quinta-feira, 17.
Com isso, disse a estatal, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, enquanto a companhia poderá usufruir dos benefícios da subvenção econômica estabelecida pelo governo federal.
“A adesão ao programa possui caráter facultativo e, diante dos potenciais benefícios associados à medida, é considerada compatível com os interesses da companhia, preservando sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial”, disse a empresa.
Adesão
A assinatura do termo de adesão pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção econômica e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia, disse a Petrobras.
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A Petrobras ressalta ainda que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.
Na semana passada, o governo também anunciou uma desoneração de Pis/Cofins de R$ 0,63 por litro da gasolina e de R$ 0,19 por litro de etanol combustível. Junto com a nova subvenção do diesel, os benefícios adicionais sobre os preços dos combustíveis custam R$ 7 bilhões aos cofres da União por mês.