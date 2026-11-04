Toyota libera desconto de mais de R$ 21 mil para Corolla e mais; veja

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Com a concorrência chinesa cada vez mais iminente, a Toyota tomou uma drástica medida e divulgou uma onda de descontos para diversos modelos de seu catálogo, incluindo o Corolla, que recebeu uma redução de mais de R$ 21 mil em seu valor.

Além do querido Toyota Corolla, outros modelos que entraram no pacote de descontos da montadora foram:

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Yaris Cross;

Corolla Cross ;

; RAV4.

Quais os descontos da promoção?

Ao todo, os descontos vão de R$ 9 mil a R$ 21.800 sobre o preço de tabela dos modelos.

No geral, nove versões zero-quilômetros dos modelos entraram na oferta, com preços base partindo de R$ 129.990 e indo até R$ 299.990.

Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Toyota

Qual modelo tem mais ofertas?

O veículo com mais ofertas é o Toyota Yaris Cross, que teve todas as suas cinco versões, incluindo as híbridas, inclusas no pacote de descontos.

Veja o valor de cada modelo

Corolla XEi

Preço de tabela: R$ 178.990;

Preço na promoção: R$ 169.990;

Desconto: R$ 9.000.

Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Toyota

Corolla Cross XRE

Preço de tabela: R$ 194.790;

Preço na promoção: R$ 174.990;

Desconto: R$ 19.800.

Corolla Cross XRX

Preço de tabela: R$ 211.790;

Preço na promoção: R$ 189.990;

Desconto: R$ 21.800.

Toyota Corolla Cross - Foto: Divulgação | Toyota

RAV4 S

Preço de tabela: R$ 317.190;

Preço na promoção: R$ 299.990;

Desconto: R$ 17.200.

Toyota RAV4 S - Foto: Divulgação | Toyota

Yaris Cross XR

Preço de tabela: R$ 149.990;

Preço na promoção: R$ 129.990;

Desconto: R$ 20.000

Yaris Cross XRE

Preço de tabela: R$ 161.390;

Preço na promoção: R$ 149.990;

Desconto: R$ 11.400.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Yaris Cross XRE Hybrid

Preço de tabela: R$ 172.390;

Preço na promoção: R$ 159.990;

Desconto: R$ 12.400.

Yaris Cross XRX

Preço de tabela: R$ 178.990;

Preço na promoção: R$ 159.990

Desconto: R$ 19.000.

Yaris Cross XRX Hybrid

Preço de tabela: R$ 189.990;

Preço na promoção: R$ 169.990;

Desconto: R$ 20.000.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Veja tudo sobre os modelos

Toyota Corolla e suas variantes recebem descontos

Um dos modelos mais queridos do brasileiro, o Toyota Corolla foi incluído tanto na sua versão XEi, sedan, quanto no modelo Cross, o SUV.

A versão XEi do Corolla utiliza um motor 2.0 flex de 175/167 cv (etanol/gasolina) e 21,3 kgfm, com câmbio CVT de dez marchas simuladas. Segundo o Inmetro, ele faz 8/11,9 km/l na cidade e 10/14,5 km/l na estrada, utilizando etanol ou gasolina.

Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Toyota

Com o desconto de R$ 9 mil em seu preço de tabela, o modelo passa a custar R$ 169.990, mesmo preço do Yaris Cross XRX Hybrid com desconto.

Já o irmão maior, o Toyota Corolla Cross, tem duas versões inclusas no pacote de descontos, ambas com motor 2.0 flex: XRE e XRX.

O motor 2.0 flex rende 175 cv e 21,3 kgfm com etanol, com câmbio CVT de dez marchas simuladas e aletas atrás do volante. Segundo o Inmetro, faz 8,2/11,7 km/l na cidade e 9/13 km/l na estrada utilizando etanol ou gasolina.

De acordo com a montadora, os descontos para os dois modelos foram:

Toyota Corolla Cross XRE : de R$ 194.790 por R$ 174.990;

: de R$ 194.790 por R$ 174.990; Toyota Corolla Cross XRX : de R$ 211.790 por R$ 189.990.

Toyota Corolla Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Toyota Yaris Cross tem todas as suas versões inclusas na promoção

O modelo mais beneficiado nesse pacote de descontos da Toyota, sem dúvidas, foi o Yaris Cross, visto quetodas as suas variantes, incluindo a híbrida, receberam algum tipo de desconto.

O Yaris Cross é o SUV de entrada da Toyota no Brasil, medindo 4,31 metros de comprimento, com 2,62 m de entre-eixos. Seu porta-malas tem uma pequena diferença a depender da versão, sendo 400 litros nas a combustão e 391 litros nas híbridas.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação | Toyota

As versões XR, XRE e XRX usam o motor 1.5 flex de 122 cv e 15,3 kgfm com etanol, com câmbio CVT. Segundo o Inmetro, fazem 8,8/12,6 km/l na cidade e 10,2/14,3 km/l na estrada (etanol/gasolina).

Já as variantes híbridas, XRE Hybrid e XRX Hybrid, combinam um 1.5 flex de 91 cv a motores elétricos de 80 cv, com potência combinada de 111 cv, sem torque total informado pela fabricante.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação | Toyota

O consumo melhora para 13,2/17,9 km/l na cidade e 10,7/15,3 km/l na estrada, e a bateria é recarregada pelo próprio sistema, sem tomada.

Os descontos de todos os Yaris Cross foram:

Toyota Yaris Cross XR : de R$ 149.990 por R$ 129.990;

: de R$ 149.990 por R$ 129.990; Toyota Yaris Cross XRE : de R$ 161.390 por R$ 149.990;

: de R$ 161.390 por R$ 149.990; Toyota Yaris Cross XRE Hybrid: de R$ 172.390 por R$ 159.990;

Hybrid: de R$ 172.390 por R$ 159.990; Toyota Yaris Cross XRX: de R$ 178.990 por R$ 159.990;

de R$ 178.990 por R$ 159.990; Toyota Yaris Cross XRX Hybrid: de R$ 189.990 por R$ 169.990.

Toyota Yaris Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Toyota RAV4 S também entra no plano de descontos

Além das versões híbridas do Yaris Cross, outro veículo híbrido que entrou na lista de descontos da Toyota foi o RAV4, mas somente sua versão de entrada, o S.

Toyota RAV4 S - Foto: Divulgação | Toyota

Seu motor, um 2.5 a gasolina, trabalha com dois motores elétricos, um em cada eixo, para somar 239 cv e garantir tração integral. Segundo o Inmetro, a versão faz 15,3km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada.

Seu desconto resultou na queda do valor de R$ 317.190 para R$ 299.990.