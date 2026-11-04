Rival da BYD lança novo carro com redução de preço de R$ 60 mil; veja

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Uma das principais rivais da BYD no mercado brasileiro, a Omoda lançou, nesta quarta-feira, 4, a nova linha 2027 do Omoda E5, no Brasil com uma redução de R$ 60 mil no seu preço final.

O principal atrativo do Omoda E5, certamente é sua posição no mercado, sendo mais barato que seus principais rivais: BYD Dolphin Plus e GWM Ora 5.

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Quanto custa o novo Omoda E5 2027?

O lote inicial da linha 2027 do Omoda E5 está sendo oferecido em dois preços diferentes de acordo com a versão escolhida, sendo a Elite o modelo de entrada, e a Prestige a de luxo.

Vale ressaltar que os preços atuais são promocionais, e eles serão alterados para o original após o vencimento das condições especiais. Veja os valores:

Omoda E5 Elite: R$ 149.990 (depois sobe para R$ 159.990);

R$ 149.990 (depois sobe para R$ 159.990); Omoda E5 Prestige: R$ 179.990 (depois sobe para R$ 184.990).

É importante citar que a garantida do Omoda E5 é de sete anos para o veículo e de 8 anos para a bateria.

Como é o novo Omoda E5?

A nova versão do Omoda E5 chega com um design inspirado no estilo do seu “irmão maior”, o Omoda 7.

Na dianteira, os faróis continuam divididos em duas seções. A barra superior de LED, que cumpre a função de luz de condução diurna (DRL), ficou ainda mais afilada e avança até a extremidade da carroceria.

Logo abaixo, o conjunto principal de iluminação fica em um nicho maior, mais largo e com formato triangular. Além disso, o para-choque é novo e a grade frontal inferior foi completamente redesenhada.

Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação | Omoda

Além disso, na parte traseira a tampa do porta-malas foi reformulada e as lanternas ganharam uma nova disposição das luzes de LED.

Para fechar o visual, o modelo vem com novas rodas de desenho alterado, disponíveis nos tamanhos de 17 polegadas (pneus 215/60 R17) ou 18 polegadas (pneus 215/55 R18).

1 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

2 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

3 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

4 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

5 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

6 de 6 Novo Omoda E5 | Foto: Divulgação | Omoda

O novo Omoda E5 2027 é econômico?

A nova linha do novo Omoda E5 2027 chega ao Brasil com um novo sistema de motorização elétrica dianteira, que agora entrega 210 cv de potência e 29,4 kgfm de torque.

Com este conjunto ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos, segundo a fabricante.

No quesito de autonomia, os dois modelos possuem uma diferença, com a versão topo de linha sendo mais econômica que a de entrada.

A versão inicial do novo Omoda E5 2027, a Elite, possui uma bateria de 50,6 kWh, que garante uma autonomia de 278 km, conforme o Inmetro.

Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação | Omoda

Já o modelo Prestige (topo de linha) utiliza um conjunto de 60,9 kWh, que neste caso, garante um alcance de 320 km.

No carregamento, suporta potência máxima (DC) entre 110 kW e 130 kW, permitindo recuperar de 30% a 80% da carga em até 16 minutos. Em corrente alternada (AC), são 6,6 kW ou 11 kW, respectivamente.

Modelo também teve mudanças internas

Além da atualização externa, a Omoda realizou mudanças consideráveis na cabine do Omoda E5, abandonando o quadro de instrumentos interligado à central multimídia para adotar duas telas separadas.

O painel digital passa a ter opções de 8 ou 8,9 polegadas, enquanto a tela da central multimídia aumentou consideravelmente de 12,3 para 15,6 polegadas na versão mais cara, mantendo suporte para conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação | Omoda

O interior do veículo conta também com um novo volante multifuncional, novos materiais e maçanetas na forração das portas, além de bancos e console central flutuante reformulados.

Quanto à segurança, ambas as opções oferecem sete airbags, ficando os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) restritos à versão topo de linha.