Tesla vai encerrar produção de picape de R$ 1,5 milhão após queda nas vendas

A Tesla vai encerrar gradualmente a produção do Cybertruck, veículo que custa entre R$ 1.090.000 e R$ 1.590.000 (US$ 99.990),em sua fábrica de Austin, no Texas, até meados de 2027. A decisão foi anunciada pelo CEO da companhia, Elon Musk, nesta sexta-feira, 6, após anos de vendas abaixo das expectativas para a picape elétrica.

Com a saída do modelo da linha de produção, a unidade passará a concentrar esforços nafabricação do Cybercab, veículo autônomo de dois lugares que integra a estratégia da empresa para expandir o serviço de robotáxis.

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O anúncio foi feito por Musk em seu perfil na rede social X. Na publicação, o empresário classificou o Cybertruck como o "melhor veículo que a Tesla já fez" e afirmou que a decisão representa o "fim de uma era". O engenheiro-chefe do projeto, Wes Morrill, também comentou a mudança e declarou que o modelo "continua vivo no Cybercab".

Vendas ficaram abaixo das expectativas

Os resultados comerciais ajudam a dimensionar a decisão. Em 2025, a Tesla vendeu 20.237 unidades do Cybertruck nos Estados Unidos, uma redução de 48% em relação aos 38.965 veículos comercializados em 2024.

A procura ficou distante das projeções iniciais de Musk. Quando a produção começou, em 2023, o executivo estimava vender 250 mil unidades por ano. Antes mesmo da chegada do modelo ao mercado, a empresa já havia acumulado mais de 1 milhão de reservas.

Parte das vendas também veio de uma empresa ligada ao próprio empresário. Segundo documentos preparados pela SpaceX para seu processo de abertura de capital na bolsa, a companhia espacial comprou US$ 131 milhões em Cybertrucks durante 2025.

Preço e problemas afetaram a picape



O valor final do veículo foi outro obstáculo. Apresentada em 2019 com preço inicial anunciado de US$ 39.900, a versão de entrada chegou ao mercado por US$ 60.990, aproximadamente 53% acima da previsão original.

Desde o início das entregas, no fim de 2023, o Cybertruck também enfrentou 11 recalls. O desenho com quinas acentuadas e a carroceria de aço inoxidável impediram a comercialização do modelo na Europa, devido às exigências de segurança relacionadas à proteção de pedestres.

Nos Estados Unidos, características como a caçamba pouco prática e a capacidade de reboque inferior à anunciada também dificultaram a aproximação com consumidores tradicionais do segmento de picapes.

Tesla encerrará produção do Cybertruck em 2027 - Foto: Impact Dog Crates/Pexels

Cybercab ocupará espaço na fábrica



O encerramento da produção do Cybertruck permitirá ampliar a fabricação do Cybercab, veículo elétrico de dois lugares desenvolvido para funcionar sem motorista. O modelo não possui volante nem pedais e começou a ser produzido em 2026.

A Tesla informa que a unidade tem capacidade instalada para fabricar mais de 125 mil Cybercabs. Dos mais de 1.200 robotáxis da empresa em circulação no Texas, aproximadamente 570 são unidades desse modelo, segundo dados do departamento de trânsito estadual.

Apesar dos planos de expansão, o veículo ainda enfrenta uma avaliação regulatória. Em setembro, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) abriu uma auditoria para verificar se a Tesla certificou corretamente o cumprimento das normas de segurança veicular.

Futuro do Cybertruck ainda é incerto

Musk não esclareceu se o Cybertruck será definitivamente retirado do mercado ou se poderá continuar sendo produzido em outra unidade. A fábrica de Austin é a única instalação conhecida da Tesla preparada para fabricar os componentes especializados da picape.

Segundo informações da Reuters, a estrutura pesada e angulosa do veículo exige equipamentos específicos, o que torna a transferência da produção um desafio para a companhia.