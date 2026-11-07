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Brasileiros poderão comprar carro com imposto zerado a partir de 2027; saiba como

Medida provisória prevê Imposto Seletivo zerado para veículos adquiridos por PcD

Iarla Queiroz
Por
Pessoas com deficiência poderão ter nova isenção na compra de carros
Pessoas com deficiência poderão ter nova isenção na compra de carros - Foto: Divulgação

Pessoas com deficiência (PcD) poderão contar com uma nova isenção de imposto na compra de veículos a partir de 2027. A Medida Provisória 1.399/2026, enviada ao Congresso Nacional, prevê alíquota zero do Imposto Seletivo para automóveis adquiridos por esse público, além de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e taxistas, conforme as condições estabelecidas na legislação.

A medida acrescenta um benefício às regras da reforma tributária, que já prevê alíquota zero do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em determinadas aquisições de veículos por pessoas com deficiência.

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Com a mudança, os automóveis comprados dentro dos critérios legais para PcD também poderão ficar livres do Imposto Seletivo, novo tributo que começará a ser cobrado em 2027 e terá incidência sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

O que muda na compra de carros por PcD?

A principal novidade está na ampliação dos tributos alcançados pela desoneração. Além das regras já previstas para IBS e CBS, a MP estabelece que o Imposto Seletivo terá alíquota zero para veículos adquiridos por pessoas com deficiência.

Na prática, o benefício poderá alcançar modelos que não fazem parte da relação deveículos classificados como sustentáveis pelo governo. Isso significa que a isenção não ficará restrita aos carros populares com motor 1.0 e câmbio manual.

A concessão, porém, dependerá do atendimento às condições previstas na legislação para esse tipo de aquisição.

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Como funcionará o novo imposto sobre carros?

Para os demais consumidores, o Imposto Seletivo terá uma alíquota-base de 6,3% para automóveis de passeio. O percentual poderá variar de acordo com características como potência, eficiência energética, tipo de combustível, segurança e sustentabilidade.

Os veículos elétricos, por exemplo, terão redução de dois pontos percentuais na alíquota relacionada ao tipo de propulsão. A mesma redução está prevista para híbridos plug-in flex ou movidos a etanol.

Já os híbridos completos nessas condições terão desconto de 1,5 ponto percentual, enquanto os híbridos leves contarão com redução de um ponto.

Em contrapartida, veículos movidos exclusivamente a gasolina ou diesel poderão receber acréscimos. Para os modelos a gasolina, o aumento previsto chega a 6,5 pontos percentuais. Nos veículos a diesel, o adicional pode alcançar 12 pontos.

A potência também será considerada no cálculo: automóveis menos potentes poderão receber reduções, enquanto modelos com maior potência terão acréscimos sobre a alíquota de referência.

Quais carros terão Imposto Seletivo zerado?

Além das regras específicas para PcD, a nova sistemática mantém alíquota zero para 12 modelos enquadrados nos critérios do programa Carro Sustentável.

A relação reúne veículos com motor 1.0 e câmbio manual, entre eles:

  • Chevrolet Onix;
  • Citroën Basalt;
  • Citroën C3;
  • Fiat Mobi;
  • Fiat Argo;
  • Hyundai HB20;
  • Renault Kwid;
  • Renault Kardian;
  • Volkswagen Polo;
  • Volkswagen Tera.

A diferença é que, nesse caso, a alíquota zero depende das características e da classificação do automóvel. Para pessoas com deficiência, a MP estabelece uma regra específica, que poderá beneficiar também modelos fora dessa lista.

Quando a nova isenção começa a valer?

O Imposto Seletivo começará a ser cobrado em 2 de fevereiro de 2027. A regra prevista na Medida Provisória terá caráter temporário durante o primeiro ano, enquanto o governo deverá encaminhar ao Congresso as disposições definitivas para a tributação a partir de 2028.

A mudança, entretanto, ainda depende da tramitação da MP 1.399/2026 no Congresso Nacional. Como se trata de uma medida provisória, as regras poderão sofrer alterações durante a análise dos parlamentares.

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