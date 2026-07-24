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Volkswagen convoca recall de mais de 150 mil carros por risco no freio
Segundo a montadora, defeito pode comprometer o travamento do veículo
Antes de dirigir, proprietários de alguns dos principais modelos da Volkswagen devem verificar se o veículo faz parte de um novo recall anunciado pela montadora. A campanha envolve 150.290 automóveis devido a um possível problema no freio de estacionamento, que pode comprometer o travamento do veículo quando ele está parado.
As informações sobre a quantidade de unidades afetadas foram obtidas junto à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça. Segundo a Volkswagen, foi identificada uma possível falha de produção na alavanca do freio de estacionamento, o que pode interferir no funcionamento do sistema.
De acordo com a fabricante, caso o defeito esteja presente, existe o risco de movimentação involuntária do veículo após o estacionamento. A situação pode provocar acidentes com possibilidade de danos materiais, ferimentos graves e até mortes.
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Para corrigir o problema, os proprietários devem levar o veículo a uma concessionária autorizada da Volkswagen. O atendimento inclui a inspeção da peça e, se necessário, a substituição da alavanca do freio de estacionamento. O serviço será realizado gratuitamente e tem duração estimada de duas horas.
Modelos e chassis envolvidos
- T-Cross 2026: chassis de T4016198 a T4060559;
- Polo 2026: chassis de TT612107 a TT643157;
- Polo Track 2025 e 2026: chassis de TP002478 a TP028076 e ST089057 a TT022003;
- Tera 2026: chassis de TT300291 a TT358902;
- Virtus 2026: chassis de P003385 a TP008761 e T4003262 a T4018379;
- Nivus 2026: chassis de TTP011605 a TP040040.