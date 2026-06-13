Do mel à cachaça: rotas produtivas da Bahia atraem famílias na Bahia Farm Show

A 20ª edição da Bahia Farm Show (BFS) movimenta neste ano ainda mais produtores, investidores e empresários do agronegócio de todo o país.

Além de maquinários de última geração, tecnologia e inovação, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, reúne empreendimentos de agricultores familiares das rotas de mel, cachaça, artesanato, mandioca e uma série de culturas que fortalecem a economia da Bahia.

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Neste ano, a Feira de Agricultura Familiar, instalada na BFS, reúne os principais territórios que formam os municípios do Oeste baiano, presentes em territórios de identidade, como a da Bacia do Velho Chico, Bacia do Rio Grande e Bacia do Rio Corrente.

Há cinco anos, a rota do mel está presente na feira. O stand reúne além do próprio mel de abelha com ferrão, os seus produtos derivados, como cosméticos à base do alimento.

Para Felipe dos Passos, 22, que mora em Brotas de Macaúba, levar o melhor da agricultura familiar é reforçar o potencial econômico da Bahia, que vai além de produzir e colher.

“A gente acha muito importante trazer esses empreendedorismos para mostrar também a força da agricultura familiar e que a gente tem capacidade de produzir e inovar também. Aqui temos cosméticos à base dos produtos apícolas feitos de cera, de própolis e do próprio mel Então a gente vem para esses espaços fortes. A agricultura familiar tem muita força, por isso a gente faz o esforço sempre para vim”, explica ele.

Bem do lado, está a rota da cachaça, com licores e cachaças à base de banana. É a zootecnista Rita de Cássia a responsável por levar essa novidade para a feira e fomentar ainda mais essa rota na Bahia.

“Adquiri um lote no maior município produtor de banana da Bahia e no segundo do Brasil, comecei a desenvolver os licores artesanais à base de banana. É a quinta vez que eu estou vindo aqui para mostrar o nosso trabalho, a potência do agro e a potência que nós temos. Viemos mostrar que também sabemos produzir produtos de alta qualidade, que são as nossas cachaças, nossas rapaduras, tudo natural, sem produtos químicos, doce de banana com açúcar, sem açúcar, farinha de banana, banana pasta”, explica a produtora.

Há quem também viajou 365 km para expor as delícias e variedades da mandiocultura da Bahia. Divino Antônio chegou na feira com diversidades de produtos produzidos por mandioca como bolachas, petas saborizadas e a inovadora brevidade, um tipo de pão que usa a rapadura e a mandioca em sua composição, vindo diretamente do Território Velho Chico.

“Hoje a gente trouxe a rota da mandiocultura do território Velho Chico, com três empreendimentos que são de sete cidades diferentes. A gente tem aqui no município de Paratinga uma associação remanescente Quilombola Lago de Jacaré que é responsável por essas produções. Esse ano a gente decidiu montar um estande completo com toda a rota da mandioca do Velho Chico, onde está sendo diferencial para todos os visitantes que passam aqui na nossa rota”, continua ele.

Divino Antônio - Foto: Carla Melo / AG. A TARDE

O artesanato não fica de fora. Há mais de 15 anos, uma associação com 20 mulheres de baixa renda tem sido as mãos responsáveis pela produção de bolsas, carteiras e chaveiros feitos com couro de boi e de tilápia.

Gilileda, carinhosamente chamada de Lêda, nasceu em Santa Maria da Vitória e lidera o grupo de mulheres que compõe o Marrinha.

“Há quatro anos estamos aqui, fazendo um trabalho social com mulheres de baixa renda da nossa cidade. Usamos o couro, aproveitamos ele, que poderia ser descartado, e fazemos muita coisa e mostramos aqui na feira. Gerando economia para essas mulheres”, disse a artesã.

Além do mel, do artesanato, e da culinária baiana, a Feira de Agricultura Familiar faz questão de mostrar o potencial do agro, através da produção agropecuária. São cafés produzidos na região, chocolates baianos e receitas diferentes que compõe a vitrine da economia solidária e familiar da Bahia.

Bahia Farm Show

Uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a Bahia Farm Show chega à sua 20ª edição em 2026. O evento segue até este sábado, 13, e reúne os principais agentes do setor, entre produtores e investidores do agronegócio.