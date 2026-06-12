Oposição destaca crescimento da Bahia Farm Show 2026

Os membros da chapa de oposição na Bahia desembarcaram nesta sexta-feira, 12, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, onde visitaram a Bahia Farm Show, maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste da Bahia.

O pré-candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil) chamou atenção para o crescimento do evento, que em 2026 completa 20 anos. Neste ano, a feira teve um crescimento estrutural de 35%, ocupando uma área de 38 hectares, reunindo mais de 600 expositores e 1.400 marcas.

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‘A gente vê que o crescimento do evento é um espelho do crescimento da cidade de Luís Eduardo Magalhães e da força do agro no Oeste da Bahia. Enquanto muitas cidades estão cancelando eventos em função da situação econômica do país e das influências externas, aqui cresceu ainda mais se comparado ao ano de 2025, graças a esse investimento do agro, dos empresários, produtores e das pessoas que acreditam o Oeste da Bahia”, destacou o ex-prefeito de Salvador.

O pré-candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), foi no mesmo caminho, ao afirmar que a feira mostra a pujança e força que o agronegócio baiana tem.

“Isso nos deixa muito alegre, entusiasmado. Você chega aqui e de fato a cada ano que você vem você vai vendo outros mundos. A Bahia Farm Show cada vez cresce mais, os empresários participam cada vez mais”, disse.

Importância

Já o senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), falou sobre a importância do agronegócio na economia brasileira, e como a feira ajuda a consolidar o setor na Bahia.

“O agro é uma revolução. Hoje a gente fica feliz de ver o Luís Eduardo Magalhães nessa trincheira da liderança do Nordeste, e esperamos que sirva de lição para que outras cidades que também tenham um potencial grande para que possa desaguar, na exploração do ar do negócio. Porque o mundo precisa de comida e hoje nós somos o quarto produtor mundial de comida, o mundo a cada dia cresce e se a gente não tiver uma agricultura pujante, pode faltar alimento para alimentar a população mundial. E o Brasil é um dos figurantes nessa liderança de exportação de alimentos. E tudo isso é agro”, reforçou.

A feira teve início na última segunda-feira, 8, e se encerra neste sábado, 13. A expectativa da organização é de que o evento supere o público de 160 mil visitantes ao longo dos seis dias de evento.