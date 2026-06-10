LEM reforça infraestrutura para dar conta de crescimento populacional

Com população estimada de 118 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães registrou um dos maiores crescimentos populacionais do Brasil na última década, segundo o censo do IBGE.

Para dar conta de um aumento tão acelerado em tão pouco tempo, o município do Oeste da Bahia, conhecido como capital do agronegócio do Nordeste brasileiro, tem como um de seus maiores desafios ampliar a infraestrutura local.

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Para o prefeito Júnior Marabá (PP), a cidade já atende a atual demanda por moradia. O gestor avalia que a cidade está preparada para receber novos investimentos que devem aumentar ainda mais a procura por habitação.

“Temos uma cidade com urbanização diferente, que é plana e que já está se alcançando uma porcentagem de saneamento básico que coloca Luís Eduardo como uma das cidades mais saneadas da Bahia. Nós temos uma boa amplitude de avenidas com uma mobilidade urbana a qual você se desloca de um bairro para outro por meio de ciclovia e também faixa de pedestre”, destacou o prefeito em entrevista ao portal A TARDE durante a Bahia Farm Show, nesta quarta-feira, 10.

“Temos uma urbanização que chama muita atenção, então automaticamente você vai atraindo vários outros investimentos, seja na área da indústria, seja na construção civil. Nós temos aqui vários edifícios que estão sendo construídos e isso gera uma movimentação na área da indústria, da construção civil, do comércio, e do setor de serviços porque se carece muito da necessidade de oferta”, avaliou.